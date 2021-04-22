震撼人心！攝影師空拍西螺大橋　乾枯濁水溪床成大地油畫

▲攝影師出動空拍機，從高空拍下西螺大橋濁水溪的乾枯景象，十分震撼。（圖／黃一盛授權提供）
▲攝影師出動空拍機，從高空拍下西螺大橋濁水溪的乾枯景象，十分震撼。（圖／黃一盛授權提供）

編輯中心/綜合報導

2021-04-22 15:21:26｜2021-04-22 18:25:36

目前台灣多個縣市水情告急，不少民眾翹首企盼及時雨快點到來。而今（22）日是中颱舒力基最接近台灣的時刻，但無奈颱風帶來的雨勢多集中在東半部、東北，對於西半部的旱象緩解效果有限。攝影師黃一盛昨日便分享用空拍機拍下的西螺大橋，只見大橋跨過的濁水溪，因乾枯而呈現宛如幾何色塊層疊的自然之美，讓網友大為驚豔且震撼。

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▲攝影師出動空拍機，從高空拍下西螺大橋濁水溪的乾枯景象，十分震撼。（圖／黃一盛授權提供）
▲攝影師出動空拍機，從高空拍下西螺大橋濁水溪的乾枯景象，十分震撼。（圖／黃一盛授權提供）
攝影師黃一盛昨日在臉書分享數張西螺大橋的空拍照，黃一盛說明是出動空拍機，在空拍限高120公尺的極限高度下鳥瞰俯拍，只見濁水溪因乾枯而露出大片溪床，黃色的淤積泥沙、綠色的溪床植被，以及少部分的藍色溪流，加上貫穿其上的紅色橋身，交織成一副大自然創作的風景畫。給人的感受不僅是美，還有幾分對旱情的怵目驚心。

▲攝影師出動空拍機，從高空拍下西螺大橋濁水溪的乾枯景象，十分震撼。（圖／黃一盛授權提供）
▲攝影師出動空拍機，從高空拍下西螺大橋濁水溪的乾枯景象，十分震撼。（圖／黃一盛授權提供）
黃一盛不禁感慨「西螺大橋，大地畫布！有水當思無水之苦」，網友也紛紛在底下留言回覆說，「怎麼那麼會拍」、「錯綜複雜的幾何圖形」、「好震撼欸」、「好漂亮喔」、「高手在民間」、「也太有層次，超美」、「太美了，壯觀。就像一幅色彩繽紛，層次分明的水彩畫」。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》日前指出，本週末將有一道華南雲雨帶來臨，下雨的訊號明顯，但關鍵是能降下多少雨量，目前變數還很高。氣象達人彭啟明也在臉書上表示，本週末這波鋒面全台都有機會下雨，但恐怕累積雨量不算多，只能潤濕土地，對緩解旱情仍是杯水車薪，民眾仍須繼續節水抗旱。（編輯：倪浩軒）

 

【本文照片由黃一盛授權提供，版權所有，非經授權不許轉載】

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