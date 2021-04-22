李妍慧、曾資程響應「千足計劃」 連署爭足球場地

我是廣告 請繼續往下閱讀
李妍慧議員表示，新竹基層足球發展僅次於六都，各項賽事參賽隊數也屢創新高。然而，基層足球人口上升，伴隨而來最直接困境即為現有場地規畫之不足，孩子沒有空間可以踢足球。李妍慧進一步說明，新竹市是都會型城市，地狹人稠，可使用的足球場地非常稀缺，在多次協助幼兒、國中小足球賽事經驗來看，要發展足球運動，新竹市的確需要更多足球運動空間。
曾資程議員說，評估興建中小型社區足球場、複合式使用球場為可行方案，首先，複合式使用球場可解決綜合球類運動場地問題，包括足球籃球、槌球足球等綜合球場共同使用，讓場地可以多工多元化使用。另外運動場地設置不應該只是零合遊戲，而足球場地亦不僅只有十一人制選項、五人、八人以至於非正式複合型兩用球場等，在日本、歐洲地區為相當常見之社區球場形式。
李妍慧議員、曾資程議員為新竹地區首先響應的民代，希望拋磚引玉、帶頭連署，讓愛好足球運動的新竹市民們，一起推廣台灣版「千足計劃」。公共政策網路參與平台連署，規定只要超過5000份附議，中央政府就必須正式回應。截至今日，此項連署人數為2948人，距離目標5000人還差2052人。李妍慧表示，透過參與連署，希望能爭取中央更多資源投入在地方社區型足球的推廣，打破過去多在學校設置足球場之校園本位、翻轉足球場只能大型或專用的刻板印象，提供臺灣日益增加足球人口運動的民眾，一個充分且合法之運動空間。
千足計劃為提升國內足球參與可能，中央政府應鼓勵設置社區型足球場或複合式使用球場並規劃試辦計劃。連署網址：
https://join.gov.tw/idea/detail/4b11eefe-2a53-4685-a27f-14f50db91abd?fbclid=IwAR1so8hkcQ5rwVBTkRPd7l3ozQq0q0Vldtewy22Wg9D1EWdloTBAk9NFBu8