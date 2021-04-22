地球日侯友宜提新北倡議　駐台使節玩濾鏡響應

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜表示，氣候議題沒有國界，新北市作為國際城市，將在全球框架下與各國尋求氣候合作，在城市的基礎上達成淨零碳、參與全球的氣候治理行動；面對國際各界大聲疾呼的氣候緊急狀態，沒有一個城市或國家可自外於衝擊，且中美兩國近日針對氣候議題交流，「減碳、能源、氣候行動」已是國際性語言，新北將在全球框架下積極加入氣候治理的行列。
環保局長程大維指出，新北倡議的內容有氣候行動、清淨大地、減塑一起來、簡單生活不浪費，新北市2023年將成為無煤城市，也成立氣候變遷及能源對策委員會，提出減緩及調適等具體作為，感謝每一位市民在疫情期間，透過網路的活動串連彼此，呼籲修復我們的地球；另使用濾鏡拍攝並完成指定動作即可參加抽獎，活動截止日也延至4月30日。
秘書處長饒慶鈺說，台灣許多友邦一樣是島國或臨海國家，重視氣候變遷帶來的影響，新北市108年與馬紹爾賈魯伊特環礁締結姊妹市，便特別將永續發展及氣候變遷調適的議題納入姊妹市備忘錄中，創全國先例；新北市出版的聯合國永續發展目標（SDGs）地方自願檢視報告（VLR）獲德國iF傳達設計類大獎，去年新北市更獲今周刊六都永續城市冠軍。
響應「新北倡議」的駐台使節，包括聖克里斯多福及尼維斯哈菁絲大使、吐瓦魯涂莉梅大使（H.E. Limasene Teatu）、聖露西亞勞倫特大使（H.E. Edwin Laurent）、馬紹爾艾芮瓊大使（H.E. Neijon Rema Edwards）、尼加拉瓜李蜜娜大使（H.E. Mirna Mariela Rivera Andino），及莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處白樂賢代表（Hon. Sergey Petro）。