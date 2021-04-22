現役軍人性侵女網友　軍職生涯毀了

宋姓現役軍人109年3月間約女網友出遊後，同赴女網友住處留宿一晚，詎料竟是引狼入室，在喝酒聊天後趁女網友睡著時慾火焚身，強吻、撫摸女網友全身，並指姦得逞。宋男於女網友報警偵辦則辯稱當時酒後失憶，亦否認犯行。但法官根據事的後宋男通話紀錄「我真的只能說對不起，我知道說再多也沒用，對不起我幹了畜生才會做的事情…」認定宋男「失憶」只是狡辯，全案依強制性交罪判處宋男4年徒刑。
記者鄧力軍/台中報導
2021-04-22 15:38:40
女網友遭性侵後向台中市第三分局報案，表示她與另一名女性友人於109年3月6日受邀與一名宋姓男網友三人行出遊，當晚夜已深，宋男隨她回住處留宿一夜，宋男還到超商買了幾瓶酒晚上聊天助興。
女網友不勝酒力睡著，昏沈中感覺有人靠近她，睜眼即看見是宋男托著伊的臉，用嘴唇碰伊耳朵，伊有轉開說「不要」，但因為力氣比較小而無法閃開，伊講很多次不要，但宋男還是繼續親伊脖子，將手伸進伊上衣內抓伊胸部，把伊的腳扳開，再往下延伸碰伊腰部、大腿…對她指姦。
在法庭上宋男否認犯行，辯稱當時酒後對過程均無記憶， 但法官根據事後雙方通話紀錄中，宋男表示「我真的只能說對不起，我知道說再多也沒用，對不起我幹了畜生才會做的事情…」，及得知女網友決定報案時屢稱「拜託」、「可以不要嗎」、「我的當兵生涯就沒了」、「陸海空軍法」…等語，認定宋男「失憶」只是狡辯，全案依強制性交罪判處宋男有期徒刑4年。