阿KEN導演夢不滅！將拍電視劇　安心亞：你導我就演

▲阿KEN（左）透露近期將身兼編劇，開拍電視影集處女作。（圖／中天提供）
▲阿KEN（左）透露近期將身兼編劇，開拍電視影集處女作。（圖／中天提供）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-04-22 16:12:25｜2021-04-22 17:29:15

中天綜藝節目《同學來了》主持人阿KEN、納豆、安心亞今（22日）接受媒體聯訪，阿KEN透露近期身兼編劇，將開拍電視影集處女秀，打算找安心亞及納豆演出，但劇本是否會為安心亞量身打造，他不敢正面回應，笑說：「要看角色適不適合。」立刻被納豆、安心亞虧：「沒誠意。」

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阿KEN導演夢不滅，透露近期身兼編劇，將開拍約莫10集左右的電視劇影集處女作，露出平台則不確定，目前考慮想找納豆及安心亞也來參一角，被問到是否幫安心亞「量身打造」角色，他稍稍面有難色表示：「主要是有適合的角色，就一定會找兩人演戲。」安心亞立刻虧說：「為何不正面回應？我們不挑本，你導我就演。」此話一出眾人也笑成一片。

▲阿KEN（左）打算找安心亞（中）及納豆（右）演出自己執導的新劇。（圖／中天提供）
▲阿KEN（左）打算找安心亞（中）及納豆（右）演出自己執導的新劇。（圖／中天提供）
最近當紅國片《當男人戀愛時》票房破億，正好納豆與阿KEN都不約而同參與該電影導演殷振豪的MV演出，安心亞表示：「我看到MV裡納豆哭，我也哭了。」另外，她看完電影後認為：「台客現在變得好可愛，本來只覺得台客就是有義氣、講話很幽默好笑，看完這部覺得邱澤把台客演的很可愛，對台客更喜歡了。」

▲安心亞（中）表示最近顛覆台客印象，好喜歡台客的可愛。（圖／記者朱曼寧攝影）
▲安心亞（中）表示最近顛覆台客印象，好喜歡台客的可愛。（圖／記者朱曼寧攝影）
納豆則是和女友依依一起去看《當男人戀愛時》，表示：「看完後，我跟依依都哭死了，兩人都哭到口罩軟爛掉，真的很感人。」

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