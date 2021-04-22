阿KEN導演夢不滅！將拍電視劇 安心亞：你導我就演
中天綜藝節目《同學來了》主持人阿KEN、納豆、安心亞今（22日）接受媒體聯訪，阿KEN透露近期身兼編劇，將開拍電視影集處女秀，打算找安心亞及納豆演出，但劇本是否會為安心亞量身打造，他不敢正面回應，笑說：「要看角色適不適合。」立刻被納豆、安心亞虧：「沒誠意。」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-04-22 16:12:25｜2021-04-22 17:29:15
阿KEN導演夢不滅，透露近期身兼編劇，將開拍約莫10集左右的電視劇影集處女作，露出平台則不確定，目前考慮想找納豆及安心亞也來參一角，被問到是否幫安心亞「量身打造」角色，他稍稍面有難色表示：「主要是有適合的角色，就一定會找兩人演戲。」安心亞立刻虧說：「為何不正面回應？我們不挑本，你導我就演。」此話一出眾人也笑成一片。
最近當紅國片《當男人戀愛時》票房破億，正好納豆與阿KEN都不約而同參與該電影導演殷振豪的MV演出，安心亞表示：「我看到MV裡納豆哭，我也哭了。」另外，她看完電影後認為：「台客現在變得好可愛，本來只覺得台客就是有義氣、講話很幽默好笑，看完這部覺得邱澤把台客演的很可愛，對台客更喜歡了。」
納豆則是和女友依依一起去看《當男人戀愛時》，表示：「看完後，我跟依依都哭死了，兩人都哭到口罩軟爛掉，真的很感人。」