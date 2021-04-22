守護山林！響應世界地球日　Yahoo奇摩號召網友一起種樹

為了響應「世界地球日」，Yahoo奇摩與等公車系列App繼去年推出「種樹任務」公益活動後，今年宣布加碼認養5000棵真樹，邀請通勤族打卡解任務，要送出AirPods Pro，更結合電商千萬折價券，號召網友用簡單的行動一起愛地球。此外，Yahoo奇摩購物中心及超級商城也設立「世界地球日」活動專區，提供綠色商品5折起優惠，新聞團隊同步推出「修復藍色家園」新聞專題，運用AR濾鏡技術打造沉浸式體驗，讓網友更了解極端氣候對地球帶來的影響。





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為了迎接世界地球日，Yahoo奇摩會員獎勵制度「Yahoo好朋友計劃」與等公車系列App，繼去年聯手推出「種樹任務」公益活動，與林務局嘉義林區管理處種下2000棵樹木後，宣布再加碼護樹行動，只要用會員帳號登入《台灣等公車》、《台北等公車》、《台中等公車》任一App，就可領取1顆小樹種子，每日打開App簽到、幫虛擬小樹澆水，累積9天就能養成一棵虛擬小樹，用戶累積種植虛擬小樹總數超過12萬棵，Yahoo奇摩就會多認養2000棵真樹、超過14萬棵則再加碼認養3000棵，共計5000棵樹木，徵求網友一起加入有感減碳行動。





Yahoo奇摩購物中心也自即日起到4月27日推出相關活動，網羅樂扣樂扣、Woky、美國康寧、Brita等環保品牌接力賽全館5折起，還有低甲醛環保認證家具、純鈦環保餐具等商品專區，單日消費滿3千送10%超贈點、全站累積消費滿5千加碼抽iPhone12 Pro；Yahoo奇摩超級商城則於新店頻道中推出專區，精選野菜村有機生活館、Toptex達泰斯等綠色好店推薦，邀請消費者愛地球從生活做起。





▲Yahoo奇摩新聞團隊推AR濾鏡重現氣候議題，推升環保意識！（圖／Yahoo奇摩提供）

除了公益活動之外，Yahoo奇摩新聞團隊更推出「世界地球日51年修復藍色家園」新聞專題，集結環保、氣候變遷等議題的文章及影片，運用AR技術打造沉浸式體驗，讓因極端氣候影響的動物們和地球，不只存在遠遠的彼端，而是近在咫尺，網友們只需要拿起手機，透過AR便可以近距離看到現在正在發生中的環保及氣候議題包括瀕危動物、海平面上升狀況等樣貌，期望可以提高人們對於環境保護的意識，進而採取行動。



