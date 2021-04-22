行政院提出跟騷法版本　在野黨放行盼加速三讀

行政院會今（22）日討論《跟蹤騷擾防制法》草案，明定跟蹤、騷擾行為樣態，除了對跟蹤騷擾行為者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣30萬元以下罰金，且若犯者攜帶凶器，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬以下罰金。內政部長徐國勇上午赴內政委員會受訪時說，他預期越快過越好，一旦通過後，會讓性平的法律更邁進一步。國民黨團總召費鴻泰則表示，這個法案送進立院後，他們會簽不覆議，盡速讓這個案子通過。
記者吳承翰／台北報導
2021-04-22 16:09:11
立法院內政委員會今天邀請內政部就「當前全國治安狀況、警察執法設備與警察勤務裝備機具強化情形」提出專題報告，並備質詢。
徐國勇說明，這個版本有經大家共同討論，其中也有很多團體參與，希望政院版與立委版本盡快一起排審，他也預期越快通過越好，警察機關對於跟騷法通過後的執行，一定會按照法律規定處理，應該會讓台灣有關性別平等的法律更向前邁進一步。
警政署長陳家欽則說，保障婦女安全是警政署責無旁貸的責任，目前討論的《跟蹤騷擾防制法》已經有新的版本，警察絕對會全力以赴，以執行這個法律。
但立法院目前朝野關係陷入冰點，由於日前朝野協商，國民黨團認為應處理國營事業肥貓問題，遭到民進黨團反對，隨後的協商，國民黨團都以拒絕出席來杯葛，但費鴻泰表示，他們並非每個提案都反對，跟騷法在立法院討論多時，一直都在等行政院提出版本，屆時他會簽不覆議，讓跟騷法盡速三讀。