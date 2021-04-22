國軍盼兩蔣銅像不拆除　促轉會批：侵害人權不宜視而不見

囚禁蔣公銅像
▲促轉會成立後，以移除蔣公銅像為主要去威權工作。（圖／NOWnews資料照）

記者呂炯昌／台北報導

2021-04-22 16:47:12｜2021-04-22 16:47:59

國防部近日將預算解凍報告送至立法院，報告中指出，前總統蔣介石、蔣經國是國軍步入現代化的重要領導者，也是建軍發展、國家生存關鍵影響，國軍所轄兩蔣銅像都在營區之內，不符「公共空間」定義，因此期盼營區內蔣公銅像不要撤除。促轉會對此痛批，兩蔣侵害人權的行為不能視而不見。

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促轉會今（22）日發布新聞稿指出，蔣介石於威權時期透過動員戡亂與戒嚴體制擴大總統權力，集黨、政、軍權力於一身。以促轉會轉型正義資料庫統計為例，蔣中正參與介入審理之軍事審判案件，經調查高達3,472件，其中不乏直接批示意見的案例，足見其威權統治的性格。

促轉會指出，蔣經國自1950年代即跟隨其父參與台灣威權體制之建立，並擔負整合、指導特務組織的角色，無論是早期的「政治行動委員會」、「總統府機要室資料組」，乃至於動員戡亂體制下的「國防會議」，蔣經國皆於其中擔任要職。就任總統後，侵犯人權的政治案件不斷，以林義雄宅血案、陳文成案等為例，受害者於遇難前皆受到其主政下之情治機關嚴密監控，威權統治當局涉案的嫌疑至今仍未排除。

促轉會表示，威權統治當局為鞏固其統治正當性，將兩蔣塑造為民族偉人，致使現今公共空間或建築，仍存有紀念或傳播兩蔣威權統治之物件、符號、標誌或名稱，因此，在轉型正義的進程當中，處置威權象徵實為無可迴避之問題。軍隊營區營舍屬於「機關」及「公共建築」，應無疑義。

針對相關威權象徵如何處置一事，促轉會表示，向來提倡「多元處置原則」，即「依法應予處置，但手段多元開放」，並秉持此原則，於108年4月22日及109年3月4日召開之跨部會研商會議，即與國防部針對轄下公共空間威權象徵達成多元處置共識，惜國防部處置進度仍未臻理想。

針對媒體報導國防部有意願以多元方式推動處置公共空間威權象徵，促轉會表示樂觀其成，後續將積極與國防部展開進一步協商，或透過其他部會協調機制進行，期盼能協助國防部依法行政，在現有的共識基礎上，完成公共空間威權象徵處置事宜，落實轉型正義之國家政策目標。

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