國軍盼兩蔣銅像不拆除　促轉會批：侵害人權不宜視而不見

國防部近日將預算解凍報告送至立法院，報告中指出，前總統蔣介石、蔣經國是國軍步入現代化的重要領導者，也是建軍發展、國家生存關鍵影響，國軍所轄兩蔣銅像都在營區之內，不符「公共空間」定義，因此期盼營區內蔣公銅像不要撤除。

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