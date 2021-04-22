要妻子少寫臉書文？柯文哲：敢點名陳佩琪要小心哦！

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪昨（21）日在臉書上PO文，除了再批評民進黨執政調漲健保費一事外，文末更意有所指表示「這個人常來台北參加活動， 我也常遇到他 ，但為什麼都沒人說他不專心市政呢？」似乎是在暗指基隆市長林右昌，或是桃園市長鄭文燦。對此柯文哲今日下午面對媒體提問時，僅表示「不要相害」，而面對記者追問妻子PO文一事，柯文哲疑似誤以為鄭文燦點名陳佩琪，直言「他敢點名陳佩琪喔？小心哦！」





我是廣告 請繼續往下閱讀

陳佩琪昨晚在臉書上PO文，再度批評執政黨對於健保費調漲的相關政策。不過讓人注意的點則是文末爆料丈夫柯文哲。「 其實先生最常問我的不是健保漲價一事。」陳佩琪說，「而是『佩琪啊，這個人時常來台北參加活動， 我也常遇到他 ，但為什麼都沒人說他不專心市政呢？』。」並直言該名人士沒被罵，也是因為具有民進黨籍。





對此民進黨前桃園市議員王浩宇則在臉書上批評，陳佩琪此舉是在鬥鄭文燦。王浩宇批評陳佩琪與柯文哲，到底是有多急要鬥鄭文燦？「人家考試考第一名，別人當然不會去質疑他沒有認真唸書。」王浩宇說，「每次都考最後一名的，還不專心唸書去批評同學？」





桃園市長鄭文燦今天上午在台北市參與亞太防災高峰會時，也回應「台北把心打開，讓全台灣都進來」，希望政治口水少一點，雨水多一點。對此柯文哲今天下午面對媒體提問時，對於鄭文燦的說法表示「很好啊！」而現場媒體追問，會不會要求陳佩琪少寫臉書？對此柯文哲疑似是誤以為是鄭文燦的說法，反倒表示「他敢點名陳佩琪喔？小心哦！」



