愛河端午龍舟賽開始報名！賽事、劇團、市集嘉年華超好玩

高雄愛河端午龍舟賽開始報名了，今年提供總競賽獎金60萬元，全國公司行號、民眾可組隊報名參加。除延續端午節傳統龍舟、競技龍舟、龍舟拔河等賽事外，還規劃紙風車劇團演出、搭配周邊教育局校安室環保自力造筏及定向越野、河西路文創市集、街頭藝人表演，打造全台最有看頭、最有趣、親子同樂的「2021高雄愛河端午龍舟嘉年華」。





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今（22）日舉行啟動報名記者會，高市府運發局主秘鄭明興致詞時表示，雖然端午節是傳統的民俗節慶，但今年加入更多創新的元素，欲吸引不同族群來參與端午節民俗節慶活動。





▲高市府運發局舉行愛河端午龍舟嘉年華啟動報名記者會。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.22）

6月13、14日則是傳統、競技龍舟好手的競速對決，由於疫情趨緩，這場市府主辦的大型龍舟賽會，預計將吸引全國各地菁英隊伍到高雄較勁，精彩可期，在14日傍晚則是閉幕典禮暨頒獎典禮。





今年開幕亮點之一，紙風車劇團將在河西路228和平紀念公園演出知名劇碼「番薯森林奇遇記」，這齣戲劇將耳熟能詳的虎克船長及小飛俠角色進行改編，劇中在尋找幸福鳥為國王治病的過程中，遇到大魔王海龍王因濫墾山林，導致七彩鳥的棲息地受到破壞，劇情精彩、寓教於樂。





高雄愛河端午龍舟賽今年提供總競賽獎金60萬元，免費報名，自即日起至5月14日止採網路報名，相關資訊可上高雄市政府運動發展局、高雄市體育總會龍舟委員會網站查詢。



