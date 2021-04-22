回國台辦 陸委會：台灣人民反對一個中國原則的九二共識
陸委會主委邱太三日前接受中央社專訪時提出兩岸只要善意諒解，就能務實處理後續事務。國台辦則重申，「『九二共識』是檢驗一切諒解與善意的『試金石』」。陸委會副主委兼發言人邱垂正今（22）日表示，所謂的建設性模糊，不是文字上的模糊，是心態上的善意的諒解。國台辦沒有務實、理性的看待邱太三的談話，一再歸責我方只會誤判情勢、徒增對立，多數台灣人對於北京片面設定一個中國原則的九二共識，已經表達反對和疑慮，中共強勢施壓台灣接受其政治框架，無助兩岸互動，也升高區域緊張。
記者余祥／台北報導
2021-04-22 17:26:45｜2021-04-22 17:26:56
邱垂正下午舉行例行記者會時回應說，邱太三在3月18日記者會上重申2016年蔡總統520就職談話，「尊重1992年兩岸兩會達成若干共同認知與諒解的歷史事實」，並提出3個呼籲，代表台灣對於推動兩岸關係的努力。
邱垂正強調，所謂的建設性模糊，不是文字上的模糊，是心態上的善意的諒解，只要有善意、尊重、諒解，兩岸就能務實處理相關事務。
他並表示，我方已在研議待疫情緩和後，逐步恢復兩岸正常交流，但這也需要對岸以相對開放、尊重態度作出回應，才有利兩岸關係良性發展。
他強調，邱太三的談話強調兩岸需要善意諒解，也重申未來兩岸恢復交流是首要任務。
他說，國台辦沒有務實、理性的看待邱太三的談話，一再歸責我方只會誤判情勢、徒增對立，多數台灣人對於北京片面設定一個中國原則的九二共識，已經表達反對和疑慮，中共強勢施壓台灣接受其政治框架，無助兩岸互動，也升高區域緊張。