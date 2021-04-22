回國台辦　陸委會：台灣人民反對一個中國原則的九二共識

陸委會發言人邱垂正
▲陸委會發言人邱垂正回應國台辦稱九二共識是檢驗諒解與善意的試金石。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-04-22 17:26:45｜2021-04-22 17:26:56

陸委會主委邱太三日前接受中央社專訪時提出兩岸只要善意諒解，就能務實處理後續事務。國台辦則重申，「『九二共識』是檢驗一切諒解與善意的『試金石』」。陸委會副主委兼發言人邱垂正今（22）日表示，所謂的建設性模糊，不是文字上的模糊，是心態上的善意的諒解。國台辦沒有務實、理性的看待邱太三的談話，一再歸責我方只會誤判情勢、徒增對立，多數台灣人對於北京片面設定一個中國原則的九二共識，已經表達反對和疑慮，中共強勢施壓台灣接受其政治框架，無助兩岸互動，也升高區域緊張。

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邱垂正下午舉行例行記者會時回應說，邱太三在3月18日記者會上重申2016年蔡總統520就職談話，「尊重1992年兩岸兩會達成若干共同認知與諒解的歷史事實」，並提出3個呼籲，代表台灣對於推動兩岸關係的努力。

邱垂正強調，所謂的建設性模糊，不是文字上的模糊，是心態上的善意的諒解，只要有善意、尊重、諒解，兩岸就能務實處理相關事務。

他並表示，我方已在研議待疫情緩和後，逐步恢復兩岸正常交流，但這也需要對岸以相對開放、尊重態度作出回應，才有利兩岸關係良性發展。

他強調，邱太三的談話強調兩岸需要善意諒解，也重申未來兩岸恢復交流是首要任務。

他說，國台辦沒有務實、理性的看待邱太三的談話，一再歸責我方只會誤判情勢、徒增對立，多數台灣人對於北京片面設定一個中國原則的九二共識，已經表達反對和疑慮，中共強勢施壓台灣接受其政治框架，無助兩岸互動，也升高區域緊張。

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