《璀璨帝國》看不夠？這3部影集揭富豪「勾心鬥角內幕」

▲《日落豪宅》主角圍繞在洛杉磯頂級住宅區的一群美女房仲間互別苗頭搶業績的故事。（圖／翻攝Netflix臉書）
▲《日落豪宅》主角圍繞在洛杉磯頂級住宅區的一群美女房仲間互別苗頭搶業績的故事。（圖／翻攝Netflix臉書）

文／姊妹淘江芷稜

2021-04-23 11:00:00

別讓貧窮限制了想像力！沒有家財萬貫，至少能見賢思齊！在電影《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）風潮席捲全球後，富豪真人秀《璀璨帝國》（Bling Empire）的誇張豪奢程度再度令人讚嘆，第二季尚未播出前，不用乾著急，快到其它相似劇集取經，培養致富潛能，我們推薦近年3部電視劇，看看有錢企業家怎麼過生活？

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▲《日落豪宅》撇開女人間的話題，光看洛杉磯豪宅的頂級設施就已經讓人嚮往了。（圖／翻攝Netflix臉書）
▲《日落豪宅》撇開女人間的話題，光看洛杉磯豪宅的頂級設施就已經讓人嚮往了。（圖／翻攝Netflix臉書）
1、日落豪宅（Selling Sunset）

同樣是真人實境秀的《日落豪宅》，主角是房仲集團裡的一群帥哥美女，一對雙胞胎老闆和金髮碧眼的美女們，專門銷售洛杉磯日落大道的頂級豪宅，撇開女房仲經紀人為搶業績之間的勾心鬥角，光看她們穿著華服、踩著高跟鞋，推開每一間豪宅大門，帶你遊走於擁有游泳池、寬敞庭院、一流裝潢的美麗場景，實在是一大享受。這裡是好萊塢，他們賣的可能都是明星名人住過的家！買不起豪宅，追劇至少還能神遊一番，欣賞一下洛杉磯奢華到極致的住宅。

2、星國社交圈（Singapore Social）

許多《璀璨帝國》的粉絲，都對亞裔美國人的豐富文化與傳統深深著迷，這樣的元素亦可在Netflix的劇集《星國社交圈》裡感受到，這部劇追蹤了幾位年輕且富有的新加坡人，將他們私人與職場的生活都搬上檯面，在這個優雅而奢華的小島上，有炙熱的愛情，有來自父母期盼下一代出人頭地的親情壓力，劇情描述他們在多元文化匯集的新加坡，如何掙脫社會傳統的束縛，在人生道路上活出自我。

▲▼《House
▲▼《House Of Ho》影集的何姓一家人雖追逐美國夢，但在思想方面仍保有亞洲傳統思維。（圖／翻攝HBO Max臉書）
▲▼《House
3.、House Of Ho

相對於其他實境秀的群像戲，去年底在HBO Max播放的《House Of Ho》影集，焦點僅著重在何姓一家人，主角是上世紀避難搬遷到美國的一對越南富商夫妻，靠著投資與銀行事業起家，富商即將退休將事業傳承給兒子，女兒則面臨離婚後獨自撫養小孩的考驗。相對於富豪人生的耀眼奪目，《House Of Ho》這一家金玉其外，在休士頓雖享受富有生活，不缺名車、豪宅，但過得並非都很快樂，尤其亞洲國家重男輕女，女性面臨婚姻困境、嫁入豪門的婆媳問題，都在劇裡一一被掀開內幕，被稱作是《璀璨帝國》慘淡版。

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