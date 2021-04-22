韓國仙氣女星意外爆紅　飾演芭蕾舞者顏值爆棚

仙氣女星
▲在新人輩出的韓國演藝界，成為一名知名演員可說是相當不容易。今年25歲的演藝圈新生代高旻示。(圖/翻攝自Instagram）

四方報/綜合報導

2021-04-22 17:45:30

在新人輩出的韓國演藝界，成為一名知名演員可說是相當不容易。今年25歲的演藝圈新生代高旻示，憑藉清純的長相和百變的演技，接下《喜歡的話請響鈴》女配角。隨後又在《Sweet Home》中扮演芭雷舞者，和男主角有著曖昧的情愫，該戲播出後受到大眾矚目，並讓她成功接下《五月的青春》和《智異山》等備受期待的熱門劇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然從小立志當演員，但個性內向的高旻示在高中時期沒有選擇話劇，且大學並非表演系、電影系或藝術系，當時她高中畢業後曾努力準備首爾藝術大學的考試，卻慘遭落榜，但失敗沒有打擊到她，反而四處帶履歷到處面試，經過一連串的客串和網劇洗禮，她終於在2017年中以《我的野蠻女友》小角色「善景」出道。

2018年高旻示獲得電影《魔女首部曲：誕生》的演出機會，她在片中扮演金多美的閨蜜「明熙」，不過令觀眾訝異的是，當時的她體重逼近60公斤，在競爭激烈的韓國演藝圈中算是超過標準，她因此下定決心減肥，在2019年時扮演金所泫的表姊「朴屈彌」，該角色是非常想進入演藝圈卻不得其門而路，由於和她本人境遇相似，讓她演起來相當順手。該劇亦在2021年推出第二季。

2020年真正讓高旻示爆紅的劇是Netflix《Sweet Home》，在該劇中，她飾演優雅美麗的芭雷舞者，體重降至44公斤的她，因為沐浴在陽光下跳舞的戲份而走紅。未來她將在新劇《智異山》和全智賢、朱智勛飆戲，可以說是人氣和演技受到肯定。

▲讓高旻示爆紅的劇是Netflix《Sweet
▲讓高旻示爆紅的劇是Netflix《Sweet Home》，在該劇中，她飾演優雅美麗的芭雷舞者，體重降至44公斤的她，因為沐浴在陽光下跳舞的戲份而走紅。(圖／Netflix《Sweet Home》劇照）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

繼續作答
下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答
《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答

PK擂台

你覺得被男友背叛比較痛還是被閨蜜背叛比較傷？

被男友背叛比較痛
被閨蜜背叛比較傷
4.65%95.35%
2021-04-21-2021-04-23
即時
推薦閱讀