韓國仙氣女星意外爆紅　飾演芭蕾舞者顏值爆棚

在新人輩出的韓國演藝界，成為一名知名演員可說是相當不容易。今年25歲的演藝圈新生代高旻示，憑藉清純的長相和百變的演技，接下《喜歡的話請響鈴》女配角。隨後又在《Sweet Home》中扮演芭雷舞者，和男主角有著曖昧的情愫，該戲播出後受到大眾矚目，並讓她成功接下《五月的青春》和《智異山》等備受期待的熱門劇。
四方報/綜合報導
2021-04-22 17:45:30
雖然從小立志當演員，但個性內向的高旻示在高中時期沒有選擇話劇，且大學並非表演系、電影系或藝術系，當時她高中畢業後曾努力準備首爾藝術大學的考試，卻慘遭落榜，但失敗沒有打擊到她，反而四處帶履歷到處面試，經過一連串的客串和網劇洗禮，她終於在2017年中以《我的野蠻女友》小角色「善景」出道。
2018年高旻示獲得電影《魔女首部曲：誕生》的演出機會，她在片中扮演金多美的閨蜜「明熙」，不過令觀眾訝異的是，當時的她體重逼近60公斤，在競爭激烈的韓國演藝圈中算是超過標準，她因此下定決心減肥，在2019年時扮演金所泫的表姊「朴屈彌」，該角色是非常想進入演藝圈卻不得其門而路，由於和她本人境遇相似，讓她演起來相當順手。該劇亦在2021年推出第二季。
2020年真正讓高旻示爆紅的劇是Netflix《Sweet Home》，在該劇中，她飾演優雅美麗的芭雷舞者，體重降至44公斤的她，因為沐浴在陽光下跳舞的戲份而走紅。未來她將在新劇《智異山》和全智賢、朱智勛飆戲，可以說是人氣和演技受到肯定。