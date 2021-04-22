陸委會感謝美議員提案挺台國際參與　譴責中共矮化台灣

陸委會發言人邱垂正
▲陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，感謝美國國會提友台法案，中共長期錯誤引用聯合國第2758號決議，違背聯合國創立時的普遍性原則、剝奪台灣與國際社會共同努力的機會。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-04-22 18:06:46｜2021-04-22 18:06:56

美國跨黨派眾議員提出「台灣國際團結法案」，阻止北京扭曲國際組織攸關台灣的決議文字。法案表示，聯合國2758號決議僅處理中國代表權問題，並不涉及台灣及台灣人民。陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，感謝美國國會提友台法案，中共長期錯誤引用聯合國第2758號決議，違背聯合國創立時的普遍性原則、剝奪台灣與國際社會共同努力的機會。

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邱垂正說，2758號決議既未解決台灣和台灣人民在聯合國體系代表權問題，也沒有處理台灣與中華人民共和國的關係，台灣從未屬於中國，中共片面將一個中國原則跟2758號決議連結，意圖矮化台灣、剝奪中華民國主權，台灣人民不會接受。

至於有關美中聯手抗中，邱垂正說，對於美日峰會聯合聲明強調台海和平穩定的重要性、鼓勵和平處理兩岸問題及關切中共脅迫作為等，我政府對國際社會關切台海情勢表達歡迎與感謝；這是我方長期一貫立場，也將持續深化與美日等理念相近國家合作，堅定維護台海與區域的和平穩定。

邱垂正說，近期以來，中共當局對周邊區域及台灣的強勢主張與威嚇行徑，已對區域安全現狀產生嚴重性影響與危害。我政府反對此種非和平、非民主的內外治理方式，也再次呼籲對岸理性面對國際社會關切，放棄以軍事外交打壓、強迫台灣接受其不當的政治主張，才能真正改善兩岸關係。

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