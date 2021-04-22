差點不能唱！林芯儀爆吃四人餐　「胃食道逆流」險失聲

▲林芯儀以前食量超大，一餐可吃4人份。（圖／聚焦2.0提供）
▲林芯儀以前食量超大，一餐可吃4人份。（圖／聚焦2.0提供）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-04-22 21:00:00

歌手林芯儀因為歌曲《等一個人》點閱破億，被歌迷封為「億萬歌姬」。她日前透露自己以前參加歌唱比賽，常常壓力大到吃不下，但表演後壓力一釋放，巨大的飢餓感就會襲來，開始瘋狂暴飲暴食，一餐吃兩個便當加上一整碗公的炸雞不是問題，但也導致她胃食道逆流而侵蝕聲帶，前年還因此大失聲。

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林芯儀日前上《聚焦2.0》，自曝前年經歷演藝生涯最大危機，錄完專輯後隔天完全「失聲」，一度以為自己不能再唱歌了，會有這樣的情況，完全是因為壓力，導致表演完後常常暴飲暴食，甚至能吃下兩個便當加上一整碗公的炸雞，連一旁名醫都驚呼：「那是4人份的量吧！」她表示：「唱歌不只聲帶在用力，全身都會很用力，所以唱完就會超餓。」

▲林芯儀上《聚焦2.0》獻唱，展現歌唱實力。（圖／聚焦2.0提供）
▲林芯儀上《聚焦2.0》獻唱，展現歌唱實力。（圖／聚焦2.0提供）
林芯儀笑說：「以前就是以吃飽為原則，但長期下來，開始有胃食道逆流，且胃酸已侵蝕聲帶，才導致前年的大失聲。」並解釋當時以為只是重感冒，看醫生吃藥還是沒改善，直到照了3D內視鏡，才發現聲帶因為胃酸侵蝕已有一小塊不見，兩片聲帶沒辦法閉合，後來開始注重飲食，只吃七分飽，加上聲帶注射手術與復健，才恢復原來歌聲。

▲林芯儀上《聚焦2.0》分享前年失聲危機。（圖／聚焦2.0提供）
▲林芯儀上《聚焦2.0》分享前年失聲危機。（圖／聚焦2.0提供）
最近健身風氣越來越盛行，林芯儀對健身也頗有心得，她表示：「其中最喜歡練下半身，每天深蹲、進行200公斤臀推，因此練出性感蜜桃臀。」現場也大方秀出自己的好身材，讓主持人高文音驚呼：「有喔！線條很美！」

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