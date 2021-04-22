反遷村竟到服務中心翻桌　都發局：絕不容忍違法暴力行為

大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育，今（22）日上午11點左右到大林蒲遷村服務中心滋事，被警方依現行犯逮捕，高雄市政府都發局下午指出，黃琨育今日並未向服務人員洽詢任何事項，不僅拔起電腦螢幕砸傷專員，接著又破壞安置地模型、摔辦公桌椅，都發局強調，絕不容忍任何違法暴力行為，未來也會加強警力支援。

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都發局指出，今日上午11點左右，黃琨育與同伴一到大林蒲遷村服務中心就邊講手機邊奪取工作人員桌上文件，隨即大聲咆哮，接著走向辦公桌拔起電腦螢幕向服務專員砸去，導致專員受傷，接著又破壞安置地模型、摔辦公桌椅，全案由警方偵辦中。

都發局長楊欽富表示，黃琨育今日並未向服務人員洽詢任何事項，針對黃琨育事後到警局時聲稱「大林蒲遷村案私有建物複查申請書」第4點，分明就是叫居民同意遷村，且還要民眾簽名，等同被迫遷村乙事，楊欽富駁斥，此事完全是黃員事後扭曲的說法，以合理化其今日行為的藉口。

楊欽富說，該申請書是提供已接受過建物調查民眾申請複查使用，因建物申請複查時民眾通常需要提供產權文件做比對，但遷村計畫仍屬草案階段，故未要求檢附，由於接獲詢問何時提供，所以在申請表中列點說明，與同意遷村與否根本無關，更遑論強迫遷村，完全是子虛烏有。

▲大林浦遷村服務中心被砸，現場一片狼藉。（圖／翻攝畫面）

都發局表示，理解黃琨育等人過往反對遷村的立場，但不清楚今日舉動背後動機，有待警察司法單位釐清；任何支持或反對遷村的意見，市府都予尊重，但絕不容忍任何違法暴力行為，未來服務中心也會加強警力支援，讓居民洽公能有安全的環境。

楊欽富強調，大林蒲遷村是為了讓居民未來有更好的生活環境，成立服務中心是市府就近向居民溝通說明、傾聽意見的便民措施，服務中心每日上午八點至晚上八點，假日不休息，提供各項諮詢服務，自4月10日開設以來，假日無休，已服務近千名居民，居民也多肯定服務專員認真、貼心，居民對大林蒲遷村計畫書（草案）有任何意見或疑問，都歡迎直接反映，理性溝通，而不是採取非理性的暴力行為。