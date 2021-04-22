反遷村竟到服務中心翻桌　都發局：絕不容忍違法暴力行為

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都發局長楊欽富表示，黃琨育今日並未向服務人員洽詢任何事項，針對黃琨育事後到警局時聲稱「大林蒲遷村案私有建物複查申請書」第4點，分明就是叫居民同意遷村，且還要民眾簽名，等同被迫遷村乙事，楊欽富駁斥，此事完全是黃員事後扭曲的說法，以合理化其今日行為的藉口。
楊欽富說，該申請書是提供已接受過建物調查民眾申請複查使用，因建物申請複查時民眾通常需要提供產權文件做比對，但遷村計畫仍屬草案階段，故未要求檢附，由於接獲詢問何時提供，所以在申請表中列點說明，與同意遷村與否根本無關，更遑論強迫遷村，完全是子虛烏有。
都發局表示，理解黃琨育等人過往反對遷村的立場，但不清楚今日舉動背後動機，有待警察司法單位釐清；任何支持或反對遷村的意見，市府都予尊重，但絕不容忍任何違法暴力行為，未來服務中心也會加強警力支援，讓居民洽公能有安全的環境。
楊欽富強調，大林蒲遷村是為了讓居民未來有更好的生活環境，成立服務中心是市府就近向居民溝通說明、傾聽意見的便民措施，服務中心每日上午八點至晚上八點，假日不休息，提供各項諮詢服務，自4月10日開設以來，假日無休，已服務近千名居民，居民也多肯定服務專員認真、貼心，居民對大林蒲遷村計畫書（草案）有任何意見或疑問，都歡迎直接反映，理性溝通，而不是採取非理性的暴力行為。