藍提紓困報告被否決　費鴻泰：只能跟民進黨隔空喊話

新冠肺炎疫情延燒全球，至今仍影響社會各層面，去年立法院《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，期限只到今年6月，行政院近日已發函希望展延，立法院同意紓困條例展延到今年底。20日國民黨團曾要求行政院長蘇貞昌來立法院針對紓困預算的使用情況做專案報告，但遭到民進黨團否決，費鴻泰無奈表示，這筆錢都是人民納稅來的，他們並不是找麻煩。由於3月底的朝野協商，國民黨團就因為不滿國營事業充斥肥貓，連續多次協商都以缺席來杯葛，朝野關係降至冰點，費鴻泰表示，現在只能對空氣喊話，呼籲民進黨團一起監督。
記者吳承翰／台北報導
2021-04-22 19:28:49
國民黨團除了要求紓困振興條例展延應該專案報告外，費鴻泰指出，台鐵出了嚴重的意外，蘇貞昌也應該等到事件告一段落後，來立法院報告。費鴻泰指出，光是這兩天新任交通部長王國材、新任台鐵局長杜微在交通委員會備詢時，針對票價是否調漲不同調，就能看出台鐵根本不可能改革。
費鴻泰分析，蘇貞昌一直屬意的局長人選是杜微，和前任交通部長林佳龍不同調，兩人因此槓上，讓台鐵局長懸缺好幾個月，直到太魯閣號事發，新任的王國材很識相，立刻提報杜微讓蘇貞昌批准，但王、杜兩人才剛上任，對政策見解就互相矛盾，費斷言沒有蘇貞昌力挺，光靠王國材無法完成台鐵改革，有必要召開院級的專案報告，了解蘇的態度。
此外，行政院近日鬧出前發言人、顧問丁怡銘打電話質疑立法院長游錫堃把會日前府院高層開會的內容洩漏給媒體，費鴻泰表示，也會針對這件事提出譴責案，就看民進黨團是贊成、還是反對。費鴻泰說，這件事不單是丁怡銘不把游錫堃看在眼裡，而是整個立法院的尊嚴掃地，若民進黨團連這案都不堅持，那就坐實了立法院已成行政院橡皮圖章的事實。