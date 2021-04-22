蔡英文見環團溝通無效？曾文生：只與潘忠政無共識

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經濟部次長曾文生表示，與環團溝通後他的心情很沈重，他們試著不同角度向環團說明中油天然氣第三接收站（三接）方案，因為過去有許多老舊火力機組必須除役，政府要找到新的替代能源維持供電穩定，且加速減碳，會議上有一些意見交換，但聽到潘忠政離開總統府去開記者會的說法，顯然他們努力要說明的部分沒被潘忠政接受，「但我們還是會努力說明，要維持供電穩定，加速減碳跟維護藻礁。」
張惇涵補充表示，他們知道有部分環團代表今天來總統府前，去了國民黨智庫開會，如果會議內容如部分媒體揭露，是在談論公投動員議題，「這樣我們真的很驚訝，我相信很多環團，社會各界感到很驚訝！」
張惇涵說，潘忠政在會後記者會，提到自己心情承重，但像是能源轉型、保護藻礁、穩定供電，政府朝向這部分有很多努力與對話，「很多人都在努力啊，政府投入很多心力啊，希望潘老師也能開放心胸就不會沈重。」
張惇涵表示，蔡英文在會中提到藻礁跟三接議題在場很多人有不同意見，總統希望大家能開放態度不要排除任何可能性。今天另一個溝通焦點是2050淨零轉型，蔡英文也說，這要打破現在思考框架，跟民間社會共同努力，強調「今天會議結束不是溝通的結束，是坐下來面對面持續溝通努力的開始。」
不過，張惇涵也補充說明，但溝通不是一味堅持自己的立場，是多向、雙向溝通，就算彼此有不同立場，進一步創造雙贏，找出對台灣最有利的方式，這樣才是溝通，顯然今日就藻礁公投議題難以與潘忠政對焦。
若最後珍愛藻礁公投通過，三接勢必停工，台灣能源轉型問題如何解決？曾文生表示，不在大潭電廠外海設立第三接收站，而改設在台北港或林口港，整個工期會超過11年，臨時性調度設施很難穩定供應天然氣，其他接收站一個在台中、一個在高雄，要用海管拉線到北部提供發電，仍要環評，曠日費時。
曾文生說，潘忠政在會上提到這個公投連署提案人背負了70萬連署人的委託，要為連署人負責，他強調，「今天的會議不是跟環團沒共識，是跟潘忠政。」他們仍不斷主張三接對藻礁的傷害，但是其他環團認為能夠雙贏，他們願意盡最大努力。
張惇涵表示，總統一直以來很尊重潘忠政，但很多公民團體思考如何在這個議題上不要零和，能源問題跟保護藻礁有機會共創雙贏。