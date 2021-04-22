蔡依林演唱會爆粗口問候　自嘲是「化石來著」

蔡依林從21日開始，一共5天在台北小巨蛋舉辦「Ugly Beauty 世界巡迴演唱會」，而今（22）日的演唱會蔡依林端出超級大彩蛋，演唱了鐵粉敲碗想聽的限定曲目。而心情大好的她，向歌迷打招呼時大爆粗口：「有多少該死的『消極掰』來了？」此外，她也在演唱會上自嘲自己是化石，逗樂全場歌迷。
記者吳雨婕/台北報導
2021-04-22 21:29:30｜2021-04-22 21:54:26
在唱《Miss Trouble》前，蔡依林向歌迷打招呼：「今晚有多少該死的『消極掰』來了？這麼愛找我麻煩，我要來找你們麻煩了！」立刻燃起歌迷的熱情，而後演唱會進入第二階段，動感唱跳《紅衣女孩》、《美人計》、《美杜莎》等曲。蔡依林在唱完《腦公》後，說到：「今天你們來的感覺好像周末喔，你們現在心情怎麼樣？有心跳加速嗎？這就是我的專科，讓大家心跳加速。」
昨天蔡依林將粉絲分成4大類型，分別是公務員型、小騷包踩點型、消極掰型以及幽靈型，今天她在唱完《倒帶》後，問歌迷道：「今天粉絲屬於哪種類型啊？我最愛的公務員有來嗎？」她透露昨天的演唱會結束後，粉絲們都積極對號入座，其中一位粉絲形容搶演唱會門票，像是迅猛龍在後面追，她笑說很有畫面並自嘲：「原來我在那個年代就出現了，我是化石來著，很開心認識你們。」