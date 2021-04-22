影／退休員警被現役員警開單　拒簽罰單錄影蒐證反遭打臉

退休員警遭現役員警開單
▲退休員警遭現役員警開單，不但找各種理由拒簽罰單，還錄影反蒐證向媒體爆料。（圖／民眾提供）

記者李春台/桃園報導

2021-04-22 21:47:44

桃園市一名蕭姓退休員警，日前駕車行經桃園區成功路與萬壽路口時，將車停在路中打電話，恰巧遭到附近巡邏員警經過，發現他在車上講電話，依規定開單告發。但這名顯然有過執勤經驗的退休員警，此時卻開始以員警跨區域執勤、臂章無員警編號等理由拒絕簽收罰單，隨後又要求員警開立臨檢表，再以臨檢表因分局長名字不同再度拒絕簽收，甚至一路反蒐證向媒體爆料。

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影片中退休員警蕭姓男子開車行經清溪所轄區，將車停在路中講電話，引起正好在附近巡邏的甘姓警員注意，因此上前詢問並開單告發。但蕭男他停車講電話並沒有違規，同時他認為甘姓員警外套臂章沒有警員編號，又質疑他是龍安所跨區執勤，因此拒絕簽收罰單。

蕭男隨後就開始以手機對開單的甘姓員警錄影蒐證，還要求甘姓員警開立臨檢表，但甘員因沒有帶到臨檢表，因此呼叫線上同仁支援，所內同仁也立即帶來表單，就當甘員開立臨檢表時，蕭男再度以臨檢表上的分局長用印錯誤，臨檢表是舊的臨檢表，原分局長已調任他職，因此再度拒絕簽收，事後蕭將蒐證影片向媒體爆料，質疑現任員警根本沒理由開發單。

桃園警分局副分局長吳富田指出，員警依法行政，但承認支援同仁忙中有錯拿到舊的臨檢表單，不過，交通違規並不需要開立臨檢表。另外針對蕭男所質疑的執勤地點，為桃園區成功路與萬壽路口，係依照勤務規劃在本分局轄區內執勤，並無跨轄問題。最後吳富田表示，蕭男交通違規事實明確，龍安派出所所長黃建生基於同事情誼，為避免紛擾才自掏腰包繳掉該罰單，並非蕭民所稱舉發錯誤。

 

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