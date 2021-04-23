蔡英文與環團近3小時會談　三接和土徵「難對焦」

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張惇涵說，今天是蔡英文總統從2017年以來，連續5年，在422世界地球日的前後，跟環團朋友坐下來，一起面對面交換意見。特別的是，美國總統拜登預計召開氣候領袖的峰會，2050淨零轉型的相關議題，也是今年環團代表的共同訴求之一，也因此曾文生就「台灣從能源轉型到淨零轉型」進行半個小時的專案報告。
張惇涵重申蔡英文在一開始的致詞中，所提到的3個重點，包括：第一、2016所啟動的能源轉型，是2050淨零轉型的重要基礎。第二、2050年淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標。第三、三接和藻礁，是環保與環保的權衡，希望大家不要排斥任何方案的可能性。
另外，張惇涵表示，今天我們也就環團代表所提出的 11個領域、49項議題進行意見交流，就像過去幾年一樣，環團代表所提出的相關意見、建言，政府各部會都會統籌由環保署這邊列管追蹤。
張惇涵說，在將近3個小時左右的討論，環團代表跟相關部會都有充分的發言，對於總統所揭示台灣2050淨零轉型的目標都有高度共識，多數環團朋友對於推動能源轉型也抱持正面態度，也有許多環團代表在表達自己的訴求之餘，也堅定地表達反核的立場。
張惇涵轉述指出，總統認為即使今天的會議中，在藻礁跟三接的議題上，還有不同的意見，但還是希望各方都可以採取開放的態度，不要排除任何的可能性，大家一起為台灣找出好的解決方案。而包括淨零轉型之內的未來環境議題之各項挑戰，總統表示，需要打破目前的思維、思考的框架，才能找到答案，也希望跟所有民間的公民團體，還有民間的社會共同努力。因此，今天會面的結束，並不是溝通的結束，而是大家能夠坐下來面對面，更了解彼此的想法，另一個持續溝通、共同努力的開始。
但他也強調，溝通不是一味地堅持自己的立場；溝通，是互相、是互動、是雙向，甚至是多向的。溝通，是即使彼此有不同的立場，但經過溝通的過程，進一步取得雙贏、多贏的平衡點，一起朝著對台灣最有利的方向，一起幫台灣找出更好的方案前進，這樣才是溝通的真諦。
現在也有很多的環團朋友、公民團體、學者專家陸續提出三接的更平衡替代方案，也召開過許多的溝通會議或對焦會議，政府部門都積極參與，而且在這個時候，政府部門也都積極評估，盤點各項可能的方案，尋找對能源轉型影響最小、對藻礁保護更多的「雙贏」，這就是民進黨政府的「勇於承擔」，希望留給子孫一個永續的台灣。
對於潘忠政會後開記者會批評蔡英文指出，當他提到希望三接站工程立即停工時，蔡的臉色非常沉重，但蔡無法應允，經過此次會面，他更加認為「小英總統是局外人」，讓他心情很沉重。張惇涵對此說法表示「絕非事實」，蔡英文說，會持續尋找新的替代方案、雙贏方案，重點是大家要採取開放態度，不要排斥各種可能性，「如果心胸開放，心情也就不會這麼沈重了。」至於潘忠政邀蔡英文去大潭藻礁，張說，會評估適當時間、適當方式去現場了解。
另傳出潘忠政等環團代表今天入府之前先與國民黨見面。張惇涵表示，如果潘忠政等人真的是去跟國民黨談公投攻防，他會感到非常驚訝，相信其他環團、社會各界也都會感到很驚訝。