美中交惡另一個狠角色　綠委稱俄羅斯裝中立

美國總統拜登（Joe Biden）召開全球氣候變遷領袖視訊峰會，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）釋出善意同意出席，引發外界好奇被視為中國最強盟友的「老大哥」立場轉向？民進黨立委林俊憲今（22）日認為，中俄恩怨數百年，即使未來美中交惡越來越深，俄羅斯只會裝作中立，逮到機會就佔中國便宜，如何成為真盟友？
新頭殼newtalk
2021-04-23 09:26:52
林俊憲今（22）日在臉書發文表示，最近大家不斷地在談論美中關係，但是還有一個非常重要的角色被忽略了，那就是俄羅斯。4月16日拜登宣布將對俄羅斯進行制裁，理由是對美國大選的干預，但俄羅斯的反應並沒有想像中激烈，只是召見大使就了事，雙方都知道這只是虛晃一招，並不會對美俄關係帶來太大影響，「因為美國知道，俄羅斯也知道，他們真正要面對的對手是中國。」
林俊憲指出，從歷史上來看，雖然中共可以說是蘇聯一手扶持起來的，但俄國人從來沒有認真把中國當一個角色。從清代併吞中國土地開始，再到後來韓戰，史達林要求毛澤東出兵北朝鮮卻不給予支援，埋下中蘇交惡的遠因，歷史上俄羅斯從來沒有把中國當作平起平坐的盟友，而是藉機謀取自己的國家利益，中國知道這個情況卻也莫可奈何，只能讓俄羅斯予取予求。兩國之間其實是一種上對下的關係。
未來美中交惡越來越深時，俄羅斯會怎麼選？林俊憲認為，俄羅斯會裝作中立不表態，再怎麼樣也不會明著跟美國結盟，然後偶爾跟中國釋放友善訊號，但是只要逮到機會就佔中國便宜，還看準了中國愛面子不敢吭聲的特性，盡可能獲取自身的利益。「畢竟幾百年來中俄之間就是這樣互動的，從來沒有互信基礎，又怎麼可能真的成為盟友呢？」
新聞來源為Newtalk 新頭殼