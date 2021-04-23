氣候峰會　習近平：期待與美共推全球環境治理

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習近平今晚透過視訊出席峰會，這也是拜登上任後，首次與習近平同場會談。
根據峰會官方YouTube頻道直播，習近平在發言時提出，國際社會要共同構建人與自然生命共同體，必須堅持人與自然和諧共生、綠色發展、系統治理、以人為本、多邊主義以及共同但有區別的責任原則等「六個堅持」。
關於堅持多邊主義，習近平重申，要堅持以國際法為基礎、以公平正義為要旨、以有效行動為導向，維護以聯合國為核心的國際體系，遵循聯合國氣候變化框架公約和巴黎協定，努力落實2030年可持續發展議程等。
他又說，「共同但有區別的責任原則」是全球氣候治理的基石。「要充分肯定發展中國家應對氣候變化所做貢獻，照顧其特殊困難和關切。發達國家應該展現更大雄心和行動，切實幫助發展中國家加速綠色低碳轉型。」
不過中國官媒新華社事後公布的致詞全文，卻出現習近平呼籲各國「要攜手合作，不要相互指責；要持之以恆，不要朝令夕改；要重信守諾，不要言而無信。」
習近平還提到，前不久，中美發布了應對氣候危機聯合聲明。「中方期待同包括美方在內的國際社會一道，共同為推進全球環境治理而努力」。
新華社的通稿中則出現，習近平提出「中方歡迎美方重返多邊氣候治理進程」。
關於中國本身對因應氣候變遷的承諾，習近平則重申，中國將力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。
他強調，中國承諾實現從碳達峰到碳中和的時間，遠遠短於發達國家所用的時間，需要中方付出艱苦努力。
習近平並表示，中國支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先達峰；中國還將嚴控煤電項目，十四五時期（2021到2025年）嚴控煤炭消費成長、十五五時期（2026到2030年）逐步減少。
新華社則稱，習近平提出中國已決定接受「蒙特婁議定書－基加利修正案」（Kigali Agreement），加強非二氧化碳溫室氣體管控，還將啟動全國碳市場上線交易。（編輯：楊昇儒）1100422