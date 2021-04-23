氣候峰會　習近平：期待與美共推全球環境治理

▲中國國家主席習近平昨晚在氣候領袖峰會上重申，要堅持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系。他並表示，中方期待同包括美方在內的國際社會共同為推進全球環境治理而努力。資料照。（圖／翻攝自新華社）
▲中國國家主席習近平昨晚在氣候領袖峰會上重申，要堅持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系。他並表示，中方期待同包括美方在內的國際社會共同為推進全球環境治理而努力。資料照。（圖／翻攝自新華社）

中央社

2021-04-23 06:00:51

（中央社記者繆宗翰北京22日電）中國國家主席習近平今晚在氣候領袖峰會上重申，要堅持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系。他並表示，中方期待同包括美方在內的國際社會共同為推進全球環境治理而努力。

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美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間22日上午召開全球氣候變遷領袖視訊峰會，廣邀40個國家與國際組織領袖共同出席，商議如何面對氣候變遷危機。

習近平今晚透過視訊出席峰會，這也是拜登上任後，首次與習近平同場會談。

根據峰會官方YouTube頻道直播，習近平在發言時提出，國際社會要共同構建人與自然生命共同體，必須堅持人與自然和諧共生、綠色發展、系統治理、以人為本、多邊主義以及共同但有區別的責任原則等「六個堅持」。

關於堅持多邊主義，習近平重申，要堅持以國際法為基礎、以公平正義為要旨、以有效行動為導向，維護以聯合國為核心的國際體系，遵循聯合國氣候變化框架公約和巴黎協定，努力落實2030年可持續發展議程等。

他又說，「共同但有區別的責任原則」是全球氣候治理的基石。「要充分肯定發展中國家應對氣候變化所做貢獻，照顧其特殊困難和關切。發達國家應該展現更大雄心和行動，切實幫助發展中國家加速綠色低碳轉型。」

不過中國官媒新華社事後公布的致詞全文，卻出現習近平呼籲各國「要攜手合作，不要相互指責；要持之以恆，不要朝令夕改；要重信守諾，不要言而無信。」

習近平還提到，前不久，中美發布了應對氣候危機聯合聲明。「中方期待同包括美方在內的國際社會一道，共同為推進全球環境治理而努力」。

新華社的通稿中則出現，習近平提出「中方歡迎美方重返多邊氣候治理進程」。

關於中國本身對因應氣候變遷的承諾，習近平則重申，中國將力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。

他強調，中國承諾實現從碳達峰到碳中和的時間，遠遠短於發達國家所用的時間，需要中方付出艱苦努力。

習近平並表示，中國支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先達峰；中國還將嚴控煤電項目，十四五時期（2021到2025年）嚴控煤炭消費成長、十五五時期（2026到2030年）逐步減少。

新華社則稱，習近平提出中國已決定接受「蒙特婁議定書－基加利修正案」（Kigali Agreement），加強非二氧化碳溫室氣體管控，還將啟動全國碳市場上線交易。（編輯：楊昇儒）1100422

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