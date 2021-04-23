蔡英文成解嚴後土地徵收最大總統　徐世榮：有刺激到她

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此外，何宗勳提到，雖然藻礁議題在本次談話中僅占4分之1，但各部會並沒有迴避藻礁問題，從農委會到經濟部都有針對藻礁問題回應，他認為蔡總統很認真聽訴求，雖然對於所有問題都沒有很正面回應。而農委會陳吉仲還調侃，以為今天氣氛會很緊繃，甚至會有激烈動作，但環保團體是非常文明的，整個氣氛基本上是還可以的。
何宗勳說，當然環保議題多又繁雜，各部會能回應時間也不多，還有很多問題沒問到，但跟政府溝通機制已經建立起來，之後會持續溝通。
何宗勳表示，另針對苗栗造橋龍昇村鄉親抗議、反對事業廢棄物掩埋場興建議題，農委會、環保署都有聽到，允諾盡全力協助，陳吉仲近期也將赴龍昇村一趟了解情況。
徐世榮則指出，他針對土地正義、土地徵收、市地重劃、都市更新、非正規住區域等方面議題發言，並提醒「蔡英文總統可能是中華民國台灣解除戒嚴後，土地徵收面積最大的總統」。
徐世榮透露，蔡英文之後有表示，這點有刺激到她，很希望她能夠重視這問題，因為從現在的數字看起來，蔡英文的確徵收了非常多人民的土地。
徐世榮也說，他希望31年都沒召開的全國土地問題會議能盡快召開，但內政部、府方都沒回應，讓他個人很失望。此外，內政部次長花敬群提到，有個研究計劃正在進行，擬進行土地徵收條例修法，可能在下個會期送到立院進行修法。
今日與會團體代表包括：荒野保護協會、台灣公民參與協會、台灣環境保護聯盟、中華民國關懷生命協會、台灣水資源保育聯盟、台灣蠻野心足生態協會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣環境資訊協會、台灣動物社會研究會、公民監督國會聯盟、桃園在地聯盟、惜根台灣協會等。
新聞來源為Newtalk 新頭殼