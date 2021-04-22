民政局想調整鄰里卡關　新北自治條例逕付二讀失敗

「新北市鄰里編組調整自治條例」草案今（22）日送新北市議會一讀會，會中擬推逕付二讀會，但闖關失敗；民進黨議員王淑慧質疑，民政局對調整後會有多少里？有多少里需要調整？若只有林口區就無急迫性，最後主席蔣根煌裁示交由法規會審查。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-22 22:51:18
王淑慧認為，板橋溪福里的人口數為其它基本里3倍，福安里人口也上升，是否也納入調整之內？且民政局無法掌握會有多少里調整，如何編列明年的預算？若只是為了因應林口區，就無其急迫性；國民黨議員周勝考、無黨籍議員馬見Lahuy Ipin說，若要趕在今年12月24日前公告，建議逕付二讀審查，因為許多人都關心此事。
新北市政府民政局長柯慶忠表示，「明明有跟議員們親自的溝通，怎麼還會無法逕付二讀會呢？」新北市近年來的人口大幅成長，其中又以林口區46.9%為最高，淡水區28.2%次之，八里區14.4%第三；此外，林口區湖南里的人口數為27139人、南勢里都超過26367人，而淡水崁頂里10年前僅2632人，如今已達20783人，里鄰確實有重新檢討調整的必要。
柯慶忠指出，里鄰調整牽涉跨局處的事向眾多，包含民政局戶政事務、地政局各項權狀登記、經發局的商業登記、教育局學區劃分、城鄉局都市規劃、警察局治安、消防局救災，及區公所里政服務層面等項目；由於影響民眾的權益甚鉅，所以會非常地謹慎，但不是一次到位，而是每一屆作個案地調整。
柯慶忠解釋，因選舉區調整必須選前1年公告，若市議會不能及時通過三讀，並趕於今年12月24日前公告，恐無法於2022年的地方選舉適用，且於下屆里長選舉投票日前4個月前，完成新里的建置，因此立法時間有急迫性；此外，新北市政府擬訂里鄰編組調整自治條例草案，曾3次闖關議會失敗，今日第4度提案並盼逕付二讀失敗。