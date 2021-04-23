英國逐步解禁　專家：夏天恐再爆確診潮

▲英國政府專家表示，由於許多成人尚未接種疫苗，加上封城措施逐步解禁，出遊人口增加，英國今年夏天恐怕會迎來一次「夏日疫情潮」。圖為近日倫敦華人街。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國政府專家表示，由於許多成人尚未接種疫苗，加上封城措施逐步解禁，出遊人口增加，英國今年夏天恐怕會迎來一次「夏日疫情潮」。圖為近日倫敦華人街。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-04-23 06:05:30

（中央社記者戴雅真倫敦22日專電）英國政府專家表示，由於許多成人尚未接種疫苗，加上封城措施逐步解禁，出遊人口增加，英國今年夏天恐怕會迎來一次「夏日疫情潮」。

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英國連續多日的病故人數都保持在兩位數，許多人期待生活恢復正常。然而，英國廣播公司（BBC）報導，政府專家警告，今年夏天2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情恐捲土重來。

英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JointCommittee On Vaccination And Immunisation, JCVI）教授芬恩（Adam Finn）表示，由於許多成人尚未免疫，模型顯示確診案例將會上升。

他也表示，英國目前仍舊相當「脆弱」，政府預定的解禁時間表或許需要調整。

英國目前有超過1070萬人接種完成2劑疫苗，代表約有1/5人口完全免疫。

英格蘭地區的非必要的零售商店已在12日起恢復營業。不過，不同家庭仍禁止在室內聚會。接下來預計在5月17日，開放戶外碰面的上限6人將擴大為30人，2個家庭將能在室內聚會，電影院、旅館恢復營業，體育賽事也將恢復舉辦。

最後階段是6月21日，希望可以解除保持社交距離的限制，讓所有營業場所恢復營運。

英國首相強生（Boris Johnson）曾表示，目前沒有數據顯示下階段解禁時間表無法按計畫進行。不過，他也坦承，多數科學家「都很堅信」今年的某個時間點將會爆發第3波疫情。

芬恩表示，強生說過英國會有下一波疫情的說法完全正確。

他說：「JCVI的模型清楚顯示，隨著逐步解禁，但許多成年人尚未免疫，夏天會有一波疫情發生。」

芬恩指出，至於下一波疫情的規模會有多大，「仍有很大的不確定性」，因為還必須看疫苗接種計畫進行的速度，民眾施打疫苗的意願，以及民眾在解禁後的行動。

他說：「如果民眾出遊人數太多、太快，事情就會更快發生。」

政府數據顯示，從去年9月以來，英國在20日首次確診住院人數不到2000人，但在昨天又攀升到2004人。（編輯：高照芬）1100422

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