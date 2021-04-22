行政怠惰？新北監視器自治條例通過未實施 送新案遭打臉
到底是誰行政怠惰？新北市政府今（22）日提「新北市錄影監視系統設置管理自治條例」草案到議會審查，卻遭民進黨議員王淑慧打臉指出，新北市議會已於2012年12月26日三讀通過「新北市治安監視錄影系統設置管理自治條例」，最後主席蔣根煌裁示將自治條例退回市政府。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-22 23:58:58｜2021-04-23 00:34:55
王淑慧認為，議會在第一屆就有審查且三讀通過自治條例，新北市府一直未公告實施，現在又訂一個條文新的自治條例送到議會審查，「是認為當議員太閒？」市議員陳世榮指出，市議會已經完成三讀立法程序的自治條例，市府送行政院核定被退2次，理應修正後再送核定，但市府沒送核定也沒公布實施，若認為有問題，應送修正案到議會重新審議，而非又另提新案。
2012年時任新北市政府警察局長的伊永仁說，公共場所裝設監錄系統恐影響個人於公共領域的行動自由，亦有侵犯個人隱私之虞，所以提自治條例草案送新北市政會議；新北市政會議於2012年2月28日通過市警局所提「新北市治安監視錄影系統設置管理自治條例」草案，並將送交新北市議會審查，並於2012年12月26日三讀通過後，由市政府送行政院核定。
不過，行政院認為條例中限制監視器地調閱，牴觸「個人資料保護法」與「政府資訊公開法」，因而不予核定，並退回新北市政府；市政府考量各區里監視器在2013年底移交警察局統一管理，雖曾一度考量修正或重新訂新法，卻從無疾而終，但為了有法源的依據，因此2014年訂定「新北市政府警察局治安監視錄影系統設置管理要點」
據了解，新北市政府未公告實施三讀通過的自治條例，卻在今年另提「新北市錄影監視系統設置管理自治條例」的草案送議會審查，有議會資深員工建議應送修正案到議會重新地審議，而非又另提新案，卻不被採納；新北市議會大會以程序有疑慮為由，將自治條例退回市政府；新北市政府警察局回應，將與市政府法制局、議會法規會研議後續的因應做法。