Youtuber劉芒不忍了！多支影片被大陸作者抄襲　心痛提告

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劉芒接著說：「好多個夜晚在家裡氣到氣喘發作，眼淚一直流。」自己不斷寫信給小紅書官方，製作對比截圖，卻沒有收到任何成效，甚至請團隊同步私訊對方下架抄襲影片還被對方拉黑（封鎖），雖然好多人及團隊都告訴她說：「因為影片很棒才有人要抄，再怎麼樣也抄不了妳的靈魂。」但隨著日子一天一天過去，她發現隱忍跟假裝不在乎，只是在助長對方為所欲為，對方誇張到連她在Youtube回應的留言內容也要照抄，坦言：「我陷入了前所未有的低潮，我好痛苦。」
劉芒談道創作影片只是想帶給大家快樂，指出：「這個世界上有人因為我的影片而快樂，我也可以做自己喜歡的事情養活自己跟媽媽，僅此而已，盡力不想把負面情緒帶給觀眾及粉絲，因為我知道大家生活不易，但是這次我真的是沒有辦法了，對不起。」
最後，劉芒表示不想也不會再逃避，已經收集、備份所有抄襲影片內容，正好男友「尼尼」的父親是香港知名律師，決定請男友在香港委託律師事務所準備提告，並向抄襲者喊話：「我們香港見。」
貼文曝光後，同為Youtube「阿滴」也支持留言：「幫高調。」其他網友則表示，「太過分了！這是劉芒的心血」、「終於發出來了，我們一起去舉報他」、「只有劉芒的影片我看的下去，顏值、氣質跟內涵是無法抄襲的」、「完全照抄題材太誇張了，支持提告！」