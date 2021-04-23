Youtuber劉芒不忍了！多支影片被大陸作者抄襲　心痛提告

▲Youtuber劉芒長相甜美，說話幽默，卻引來大陸作者的抄襲。（圖／翻攝劉芒IG）
▲Youtuber劉芒長相甜美，說話幽默，卻引來大陸作者的抄襲。（圖／翻攝劉芒IG）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-04-23 09:10:49

Youtuber「劉芒」長相甜美，品味時尚獨特，加上講話幽默真誠，因此快速在Youtube圈竄紅，深受不少粉絲喜愛。她22日突然在IG心痛表示：「對不起，我今天要說不是很開心的事情，但我真的已經不行了，忍無可忍無需再忍。」指出大陸小紅書上的作者「辛迪的全智賢」抄襲她6支影片，並附上影片對比圖幾乎是一模一樣，讓她又心痛又生氣，決定鼓起勇氣，聘請香港的知名律師提告。

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉芒在IG的限時動態及貼文指出，從今年一月開始，連續有粉絲私訊她，小紅書上有名「辛迪的全智賢」抄襲她的影片，不是引用、致敬，而是首圖、標題、內容、動作、舉例全部一模一樣抄襲，且完全沒提到她的名字，還把她辛苦構想一字一句的影片內容，以及剪輯出來的精華全部佔為己有，讓她直言：「我第一次感覺到自己人生被偷的心痛感受。」

▲劉芒製作對比圖，指出大陸作者幾乎完全照抄她的影片。（圖／翻攝劉芒IG）
▲劉芒製作對比圖，指出大陸作者幾乎完全照抄她的影片。（圖／翻攝劉芒IG）
劉芒接著說：「好多個夜晚在家裡氣到氣喘發作，眼淚一直流。」自己不斷寫信給小紅書官方，製作對比截圖，卻沒有收到任何成效，甚至請團隊同步私訊對方下架抄襲影片還被對方拉黑（封鎖），雖然好多人及團隊都告訴她說：「因為影片很棒才有人要抄，再怎麼樣也抄不了妳的靈魂。」但隨著日子一天一天過去，她發現隱忍跟假裝不在乎，只是在助長對方為所欲為，對方誇張到連她在Youtube回應的留言內容也要照抄，坦言：「我陷入了前所未有的低潮，我好痛苦。」

劉芒談道創作影片只是想帶給大家快樂，指出：「這個世界上有人因為我的影片而快樂，我也可以做自己喜歡的事情養活自己跟媽媽，僅此而已，盡力不想把負面情緒帶給觀眾及粉絲，因為我知道大家生活不易，但是這次我真的是沒有辦法了，對不起。」

最後，劉芒表示不想也不會再逃避，已經收集、備份所有抄襲影片內容，正好男友「尼尼」的父親是香港知名律師，決定請男友在香港委託律師事務所準備提告，並向抄襲者喊話：「我們香港見。」

▲劉芒與男友尼尼（右），時不時會在IG放閃。（圖／翻攝劉芒IG）
▲劉芒與男友尼尼（右），時不時會在IG放閃。（圖／翻攝劉芒IG）
貼文曝光後，同為Youtube「阿滴」也支持留言：「幫高調。」其他網友則表示，「太過分了！這是劉芒的心血」、「終於發出來了，我們一起去舉報他」、「只有劉芒的影片我看的下去，顏值、氣質跟內涵是無法抄襲的」、「完全照抄題材太誇張了，支持提告！」 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

繼續作答
《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答
下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答

PK擂台

你覺得被男友背叛比較痛還是被閨蜜背叛比較傷？

被男友背叛比較痛
被閨蜜背叛比較傷
4.65%95.35%
2021-04-21-2021-04-23
即時
推薦閱讀