中國外交部：沒興趣打氣候牌 不應是地緣政治談判籌碼
由美國總統拜登(Joe Biden)主導的氣候領袖峰會，22日起以視訊形式舉行，拜登在開幕致詞時宣布美國將於2030年減碳50%至52%，中國國家主席習近平亦發表講話，重申在2060年前實現碳中和，並歡迎美方重返多邊氣候治理進程。在中國外交部同天稍晚的記者會上，發言人則強調，中國從來不搞地緣政治，更沒有興趣打什麼「氣候牌」。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-23 06:47:06
綜合陸媒報導，22日晚上，中國外交部副部長馬朝旭與中國氣候變化事務特使解振華、國家發展和改革委員會副秘書長蘇偉、生態環境部應對氣候變化司司長李高等人一同舉行記者會，馬朝旭在會上表示，應對氣候變遷不應該成為地緣政治的籌碼、攻擊他國的靶子、貿易壁壘的藉口。
馬朝旭又強調，中國從來不搞地緣政治，更沒有興趣打什麼「氣候牌」，氣候變遷是人類面臨的共同挑戰，關係着人類的前途和未來，必須開展全球行動、全球應對、全球合作。中國歷來都主張合作，應對全球性挑戰，並以實際行動來推進氣候變化的國際合作。
而不久前剛與美國總統氣候特使凱瑞(John Kerry)會面的解振華亦表示，「行動重於空談」，中美都將致力於在各自國內強化行動，持續開展對話合作，為全球氣候治理的進程作出雙方應有的貢獻。
解振華還說，他上週與凱瑞在上海會談時，曾就中美氣候對話、兩國氣候目標和行動等問題，進行了坦誠且具建設性的溝通，將在多邊框架下開展合作，也不排除建立氣候變化聯合工作組，在相互尊重、互利共贏的基礎上，加強氣候變化合作。