影／印度日增逾31萬例全球新高！部分醫院無醫療氧氣可用

▲印度正遭受新一波新冠疫情荼毒，單日確診人數連創新高。圖為新德里一處醫院外頭，新冠患者及家屬正在等待治療。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度正遭受新一波新冠疫情荼毒，單日確診人數連創新高。圖為新德里一處醫院外頭，新冠患者及家屬正在等待治療。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-23 07:59:39｜2021-04-23 14:06:56

印度的新冠疫情肆虐，近來幾乎每天都以驚人的速度在傳播，當局22日公布過去24小時新增約31.5萬起確診病例，更創全球國家單日確診數字新高，同時有2104名患者死亡。不少地區醫院人滿為患、醫療體系幾乎崩潰，有外媒並指出，印度的真實染病和死亡人數，恐怕比官方統計到的還多。

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綜合外媒報導，由於變種病毒肆虐，甚至出現「雙突變」的變種毒株，導致印度疫情急劇升溫，多地醫療系統不堪重負，甚至已有醫院出現無氧氣可用的困境，病床、藥物的供應也相當吃緊。

報導指出，不少醫院的太平間已堆滿新冠死者遺體，印度單日新增病例數不斷創新高，從2月中旬的每天平均萬例，猛增到4月中旬每天新增逾20萬、30萬例，死亡人數也連日激增；而且在古吉拉特邦、北方邦、中央邦和比哈爾邦等地，都傳出死亡人數與官方數字懸殊的情況。

為了避免疫情持續惡化，包括首都新德里在內，許多地方政府都被迫重新實施封鎖措施。英國《BBC》指出，過早放鬆警惕是造成眼下疫情失控的主要原因，在經歷2020年9月的高峰後，印度的疫情曾在年底開始好轉，加上大量生產疫苗，包含政客和媒體都一度認為，印度真的已經擺脫危險。

隨著當局和民眾放鬆警惕，各種宗教和政治活動紛紛舉行，戴口罩、保持距離等基本防護措施，在這些場合並沒有普遍被落實；而且隨著新增病例的下降，接種疫苗的人也少了，種種因素都導致印度在第2波疫情中幾乎措手不及，已經連續一週，每天的新增感染人數都破20萬以上。

社群媒體上充斥著求助的聲浪，在接受治療前就死去的例子也時有所聞，有民眾抱怨自己和妻子雙雙感染新冠後，撥打政府新冠熱線電話至少50次，都沒有任何人前來送藥或幫忙收治他們，連妻子死亡後也沒有人立即來收屍。目前外界正針對印度雙突變病毒是否更容易傳播、是否會影響疫苗保護力等進行調查，但由於印度人口眾多，許多地區衛生環境也不理想，短期內疫情恐怕仍不樂觀。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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