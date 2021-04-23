影／印度日增逾31萬例全球新高！部分醫院無醫療氧氣可用

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報導指出，不少醫院的太平間已堆滿新冠死者遺體，印度單日新增病例數不斷創新高，從2月中旬的每天平均萬例，猛增到4月中旬每天新增逾20萬、30萬例，死亡人數也連日激增；而且在古吉拉特邦、北方邦、中央邦和比哈爾邦等地，都傳出死亡人數與官方數字懸殊的情況。
為了避免疫情持續惡化，包括首都新德里在內，許多地方政府都被迫重新實施封鎖措施。英國《BBC》指出，過早放鬆警惕是造成眼下疫情失控的主要原因，在經歷2020年9月的高峰後，印度的疫情曾在年底開始好轉，加上大量生產疫苗，包含政客和媒體都一度認為，印度真的已經擺脫危險。
隨著當局和民眾放鬆警惕，各種宗教和政治活動紛紛舉行，戴口罩、保持距離等基本防護措施，在這些場合並沒有普遍被落實；而且隨著新增病例的下降，接種疫苗的人也少了，種種因素都導致印度在第2波疫情中幾乎措手不及，已經連續一週，每天的新增感染人數都破20萬以上。
社群媒體上充斥著求助的聲浪，在接受治療前就死去的例子也時有所聞，有民眾抱怨自己和妻子雙雙感染新冠後，撥打政府新冠熱線電話至少50次，都沒有任何人前來送藥或幫忙收治他們，連妻子死亡後也沒有人立即來收屍。目前外界正針對印度雙突變病毒是否更容易傳播、是否會影響疫苗保護力等進行調查，但由於印度人口眾多，許多地區衛生環境也不理想，短期內疫情恐怕仍不樂觀。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。