舒力基遠離台灣！東西降雨兩樣情　彭啟明曝下波降雨時機

颱風
▲氣象專家彭啟明在臉書上表示，台灣昨天東西兩樣情，東半部受到颱風外圍環流影響，都有顯著降雨。（圖／取自彭啟明臉書）

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-23 08:18:38｜2021-04-23 08:22:48

中央氣象局今（23）日表示，中颱舒力基已逐漸遠離台灣，不過在基隆北海岸、東半部、恆春半島、西南部沿海地區及馬祖易有長浪發生，尤其目前台東蘭嶼已觀測到2.6公尺的浪高。同時對金門、馬祖及中南部地區發布濃霧特報，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。針對降雨情形，氣象專家彭啟明預估，周日下半天開始到周一，會有道鋒面系統接近，但因結構不佳，恐難有較具規模的降雨。

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氣象局表示，今、明兩天台灣東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門及馬祖為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，東半部地區及午後中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率，明晚起金門、馬祖將轉為短暫雨。

▲氣象局表示，今(23)日金門、馬祖及中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。（圖／氣象局）
▲氣象局表示，今(23)日金門、馬祖及中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。（圖／氣象局）
 

至於降雨狀況，氣象專家彭啟明在臉書上表示，台灣昨天東西兩樣情，東半部受到颱風外圍環流影響，都有顯著降雨，西半部則是受到颱風外圍沉降氣流影響，顯著的偏熱，中午幾乎都到達30度以上，甚至中南部部分測到到33至35度。而昨日午後雷陣雨發生在屏東的霧台附近，一下子就超過100毫米，甚至伴隨強烈的閃電雷擊，是今年到目前為止最旺盛的一次，其他區域雖然都有雲系生成，但功虧一簣，差一點點，最後還是落不下來。

彭啟明指出，預計今天東半部仍受到外圍雲系，有陣雨發展，西半部靠山區仍有午後雷陣雨發展機會。不過這種午後熱對流是屬於小尺度，就在幾公里的範圍內，尤其在靠山區，地形複雜，到底能不能發展起來的變數都很多。

彭啟明稱周日下半天開始到周一，預期有道鋒面系統接近，但這道鋒面接近台灣時結構不佳，很難有較具規模的降雨，頂多二三十毫米，雖然各地都有些降雨機會，但恐怕都是陣雨的型態。

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