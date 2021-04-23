歡慶五一勞動節！黃金博物館推限定「礦工便當買一送一」
歡慶五一勞動節！新北市立黃金博物館於4月26日至30日的期間，推出「礦工便當買一送一」優惠活動，歡迎大家來品嘗礦山記憶中的好味道。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-23 09:43:45
黃金博物館長謝文祥表示，自設置礦工食堂以來，販售的礦工便當深受國內外遊客喜愛，每到假日總是大排長龍；109年受到疫情影響，礦工食堂暫時休業，並於今年3月重新開幕，為回饋來館遊客，在五一勞動節前，推出礦工便當優惠活動，歡迎舊雨新知到館，再度品嚐這令人懷念的好滋味。
謝文祥指出，礦工便當結合傳統的礦山美味及在地文化特色，可愛Q版的藍色方巾，是包覆礦工便當的美麗裝飾，也是一張在地導覽地圖；方巾上除了繪製館內的黃金館、太子賓館、本山五坑、四連棟及煉金樓等展館外，還有三毛菊次郎宅、金瓜石神社、時雨中學、戰俘營公園、天主堂、勸濟堂等知名景點。
此外，可愛方巾詳細記錄金瓜石聚落，遊客可按圖索驥，來趟文化之旅！礦工便當的不銹鋼餐盒，刻印有黃博館標誌及黃金礦坑文字，餐盒兼具實用性及收藏價值，歡迎民眾在春暖花開的時節來博物館享受優閒時光，在百年大榕樹下，一邊用餐一邊遠眺基隆山，詳細的活動內容請上黃金博物館官網查詢。