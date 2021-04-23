立院裝監視器監控民眾黨團？高虹安酸：以後開會不能素顏
台灣民眾黨立院黨團外走廊遭爆被安裝監視器，雖然立院表示這些新監視器是為了維安考量，只會錄影，不會錄下聲音，不過民眾黨方面仍有微詞，立委高虹安酸說，以後去黨團開會要化妝，不能素顏，以免被監視器拍下來。
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-23 11:17:39｜2021-04-23 11:48:39
針對立院新裝設許多監視器，包括裝在民眾黨立院黨團外走廊，民眾黨立院黨團副總召高虹安今（23）日受訪表示，立院為了維安需求開始汰除舊監視器，換裝新監視器，兩個星期前立院民眾黨團外開始裝了2支新監視器，經向立院總務處詢問監視器確實是為了安全需求，是為了擔心有外部人士跑來立院民眾黨團辦公室，只有監視畫面會回傳，但是不會有收音的功能，若要調閱監視器畫面，也需要向秘書長專案申請核可。
高虹安說，若是為了安全的需求在野黨都不會反對，但是取用畫面的規則要說清楚，不免擔心淪為政治上運作的作法。高虹安諷刺說，「以後去黨團開會妝要畫好，不要素顏，要不然拍到就不好看！」她質疑，事前立院秘書處沒有接到立院秘書處溝通，直到收到施工通知才知道要安裝監視器。
高虹安表示，裝設攝影機的位置可以清楚拍攝到誰進出民眾黨團辦公室，立院安裝安全相關的基礎建設他們不反對，但是希望事前有更好的溝通，以及說明未來有誰能夠觀看這些拍攝的畫面。
針對在野黨團對立院監視器換新問題提出質疑，立法院林志嘉秘書長今日回應表示，立法院曾於93年（2004年）建置本院監視系統，另於98年（2009年）更新過，國民黨團門口兩支則為101年新增。本次國會安全監控系統汰換案，係於109年12月辦理，今年3月起進行監視器換新工程，是全院通案換新，除民眾黨團辦公室於今年溝通過後新設，其餘位置全部比照舊有規劃，新機測試完成就會拆除舊機。
立院秘書處表示，此次新換攝影機機器是我國慧友科技的全台製產品，也比照舊案僅具錄影功能並無使用錄音、機器本身也無刷臉功能。如黨團有疑義可以切結不裝設，立法院都會尊重黨團及委員的意見。