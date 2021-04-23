名家論壇》黃創夏／擱置「中國」才能救「國民」黨

我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上這篇文章對於「中國國民黨」的生死存亡十字路口，正可以說是「內容大大值得商榷，標題卻是救命良方」。
這篇冒名文章中是在辯解說「中國到底是不是一個『敵國』或是一個『他國』呢？都是別人家的『家務事』」，因此辯解不批評習近平擴權獨斷的野心、不表達對共機和共艦囂張繞台的憤怒、不痛恨一千多枚飛彈對準台灣的事實、也不對習近平侵犯新疆和香港人權表達關切‧‧‧因為都是「別人的家務事！」
這樣的完全脫離全世界「普世價值」的觀點和內容，大大值得商榷，如果這樣完全和世界脫節的觀點，真的是中國國民黨支持者的主流價值，那麼國民黨立委陳以信的「不會說『國際觀』的英文」還只是小事，國民黨的核心支持群根本是「毫無國際觀」，等同於「穴居」時代的對世界認知方式，這樣的國民黨真的是該亡黨了。
但是，這篇文章有一個重要的說法：中國是「別人家的家務事！」卻是國民黨想要在台灣重新立穩腳跟的救命仙丹！
沒錯，「中國國民黨」最大的問題就是老是心心念念著「中國」那個「別人家」，因此老是忘記「國民」才是「自家人」的思維主體。
如果真的是以「國民」為念，就應該能夠體會2400萬多數生長在台灣的人民是多麼厭惡霸道、專橫、特權和無賴的中國共產黨的嘴臉！
如果真的是以「國民」為念，就會以「保護」國民為第一優先，不會胡說八道炒作要求開放那些連中南海都不打、巴基斯坦總統和總理打了後反而染疫的「科興」、「國藥」等甚至在智利保護力只有「3%」的中國疫苗！
如果真的是以「國民」為念，就會是和當年國民黨老祖宗蔣介石和蔣經國同樣，樂見全世界最強大軍武力量的美國願意來保護台灣和中華民國，然後站在這樣「增強保護力」的立場上，去監督相關軍購是否有上下其手？這樣才是以「國民」為念，而不是天天好像是站在「中國那一邊」，全力阻擋中華民國保衛能力的提升與精實！
如果真的是以「國民」為念，就應該是好好整合和人民生活最密切的十四名地方父母官，組織「縣市長聯盟」，在路平、燈亮、水溝通等等和「國民」切身相關的大大小小瑣事，整合資源和執政的行政院「競合」，有點骨氣打出「藍色執政、品質保證」的自我期許，而不是放任那些少數由吳敦義時代所提拔的不分區立委，天天在國會殿堂和特定媒體上大放厥詞！
國民黨即將要展開黨主席的改選了，一個近乎腦死的最大在野黨，在正常民主國家實在不是一個好的發展，缺乏制衡的力量，只會讓執政黨怠惰和傲慢，拜託國民黨員利用這次改選，選出一個比較正常的黨主席吧，然後，先擱置「中國」，所言所行都以中華民國的「國民」為第一優先吧！
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com