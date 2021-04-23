遭爆監視畫面回傳大陸？海底撈再發4聲明 全場反應兩極
知名連鎖火鍋店「海底撈」近日遭爆會將監視器影像傳回中國，引發外界質疑侵害個資疑慮，台灣海底撈20日曾發出聲明表示「報導資訊與事實情況不符，而且海底撈嚴格保護顧客隱私，不會濫用」，今（23）日海底撈也再度發出4點聲明，解釋店內錄影僅是能保障消費者用餐權益與安全，用途單純，強調「如果有違法地方，會依法承擔相應責任。」
編輯中心/綜合報導
2021-04-23 10:12:47｜2021-04-23 12:37:21
據《印度週日報》（Sunday Guardian）報導，加拿大溫哥華的海底撈火鍋店某分店經理雷恩（Ryan Pan）表示，店內應總公司要求安裝了60個以上的監視器，這些監視器被用來監督員工按照公司標準流程，並承認影像會被傳回中國大陸，消息傳出便引發外界關注。對此，台灣海底撈也於20日發聲回應，指出已和對方交涉要求刪除新聞，因報導內容與事實不符，亦解釋圖像採集設備在門店的安裝，主要是希望能更好地保障消費者用餐安全。
今日海底撈再度於臉書上發出4點聲明，第一，安裝在店內的錄影設備主要希望能夠保障消費者用餐權益與安全，只是單純保存，而從未拿來作顧客識別分析之用。所錄得影像會依錄影順序循環覆蓋前檔，一旦覆蓋後前檔即為刪除，不會有任何額外保存之行為。
第二，所有的影像均嚴格遵守本地相關法律法規，且資料暫存在門店，從未且將來也不會在台灣以外地區備份，會依據相關法規妥善管理；第三，公司非常重視顧客隱私保護，對顧客資料有嚴格的管理規範，保障消費者權益。凡是安裝設備的門店，之前都有、之後也將會善盡設置提示標識告知顧客，設備也會安裝於醒目位置，而且不會錄音；第四，最後海底撈強調，門店的運營管理中，如果有違反法律法規的地方，會依法承擔相應責任。
聲明曝光後，就引發網友兩極反應，有人認為「中國總公司要求要看監視器，台灣這裡可以拒絕嗎」、「請問消費者要如何相信資料是暫存在門市，不會外洩呢？」、「呵呵你們信嗎？」、「先公布一家店多少支監視器吧！說不定比銀行還多，不反對監視器，但數量應該不多的」。
但亦有另一派網友表示，「不是大部分餐廳都有錄影嗎」、「餐廳有錄影設備正常吧！要不然爆料哪來一堆『神奇』影片」、「錄影的好處也能避免店裡發生糾紛，各說各話呀～」、「現在只要不是小吃攤，都會有錄影吧！不要說是餐廳，百貨公司便利商店不都有」。（編輯：陳雅雲）