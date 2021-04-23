私賣綠鬣蜥　高市農業局將罰6-30萬並建立衛武營清除模式

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行政院農業委員會於109年8月20日公告美洲綠鬣蜥為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，除已登記在案之綠鬣蜥得繼續飼養並持續列管與接受查核外，目前尚在進行行政調查程序階段。如有發現新飼養的個體，將處以新台幣1-5萬元罰鍰，農業局也將嚴格追查其來源，若店家，私下繁殖或販賣綠鬣蜥已違反野生動物保育法，可裁罰6-30萬元。
不過，根據野保法未規定應公佈違法業者，政府為維護人民有利及不利之權益，不會公佈販賣業者，然為加強教育民眾綠鬣蜥不得私自繁殖、買賣，待完成裁罰程序後，將再發布新聞稿提醒民眾與業者注意避免觸法，以共同維護自然生態。
農業局表示，面對愈來愈常出現的綠鬣蜥，高雄市除接獲民眾1999通報被動移除外，也委託專業團隊針對綠鬣蜥出沒熱點主動移除，今年截至4月20日全市已移除1,120隻綠鬣蜥。並且今年開始借助移除團隊的專業，與養工處合作在衛武營區營造良好生態，適度修剪植栽，建立衛武營示範清除模式，期待今年能將衛武營區內之綠鬣蜥全面移除。
農業局再次呼籲民眾，綠鬣蜥為有害環境之外來種野生動物，不得任意飼養、繁殖及販賣，民眾如果看到有人私養或販賣綠鬣蜥，可拍照蒐證，將人、事、時、地、物清楚拍下並通報1999；若於野外發現綠鬣蜥，因為綠鬣蜥並不會主動攻擊人類，所以不要驚慌或嘗試自行捕捉，以免受傷。