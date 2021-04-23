私賣綠鬣蜥　高市農業局將罰6-30萬並建立衛武營清除模式

▲面對愈來愈常出現的綠鬣蜥，高市除委託專業團隊針對綠鬣蜥出沒熱點主動移除外，今年也借助移除團隊的專業，建立衛武營示範清除模式。（圖／高市農業局提供）
▲面對愈來愈常出現的綠鬣蜥，高市府除委託專業團隊針對綠鬣蜥出沒熱點主動移除外，今年也借助移除團隊的專業，建立衛武營示範清除模式。（圖／高市府農業局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-04-23 10:41:59

高雄市農業局近日接獲民眾檢舉，反映高雄市有寵物店家違法販賣綠鬣蜥，農業局今(23)日表示，已積極辦理中，將依法及行政程序進行訪談，釐清業者違規項目如屬實後將依販售行為開罰6-30萬元。不過，面對愈來愈常出現的綠鬣蜥，高市除委託專業團隊針對綠鬣蜥出沒熱點主動移除外，今年也借助移除團隊的專業，建立衛武營示範清除模式。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄市農業局近日接獲民眾檢舉，反映高雄市有寵物店家違法販賣綠鬣蜥，農業局今天表示，業者若違規項目如屬實後將依販售行為開罰6-30萬元。（圖／高市農業局提供）
▲高雄市農業局近日接獲民眾檢舉，反映高雄市有寵物店家違法販賣綠鬣蜥，農業局今天表示，業者若違規項目如屬實後將依販售行為開罰6-30萬元。（圖／高市府農業局提供）
行政院農業委員會於109年8月20日公告美洲綠鬣蜥為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，除已登記在案之綠鬣蜥得繼續飼養並持續列管與接受查核外，目前尚在進行行政調查程序階段。如有發現新飼養的個體，將處以新台幣1-5萬元罰鍰，農業局也將嚴格追查其來源，若店家，私下繁殖或販賣綠鬣蜥已違反野生動物保育法，可裁罰6-30萬元。

不過，根據野保法未規定應公佈違法業者，政府為維護人民有利及不利之權益，不會公佈販賣業者，然為加強教育民眾綠鬣蜥不得私自繁殖、買賣，待完成裁罰程序後，將再發布新聞稿提醒民眾與業者注意避免觸法，以共同維護自然生態。

農業局表示，面對愈來愈常出現的綠鬣蜥，高雄市除接獲民眾1999通報被動移除外，也委託專業團隊針對綠鬣蜥出沒熱點主動移除，今年截至4月20日全市已移除1,120隻綠鬣蜥。並且今年開始借助移除團隊的專業，與養工處合作在衛武營區營造良好生態，適度修剪植栽，建立衛武營示範清除模式，期待今年能將衛武營區內之綠鬣蜥全面移除。

農業局再次呼籲民眾，綠鬣蜥為有害環境之外來種野生動物，不得任意飼養、繁殖及販賣，民眾如果看到有人私養或販賣綠鬣蜥，可拍照蒐證，將人、事、時、地、物清楚拍下並通報1999；若於野外發現綠鬣蜥，因為綠鬣蜥並不會主動攻擊人類，所以不要驚慌或嘗試自行捕捉，以免受傷。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答
即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

繼續作答
《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答

PK擂台

你覺得被男友背叛比較痛還是被閨蜜背叛比較傷？

被男友背叛比較痛
被閨蜜背叛比較傷
4.65%95.35%
2021-04-21-2021-04-23
即時
推薦閱讀