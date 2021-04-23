縱走巴福古道摔落山溝 警、消合力救援送醫

大溪分局巴陵派出所昨（22）日12時30分左右獲報，一名張姓婦人（68歲、台北市人）縱走巴福越嶺古道時，不慎摔落深山溝，報警請求救援，警方立即通報巴陵消防分隊一同前往救援，搜救隊伍於15時40分左右與張女接觸，初步檢視張女頭部撕裂傷、雙腳有脫臼狀況、意識清楚，經消防人員初步包紮固定，搜救隊伍用擔架將張女輪流接抬方式於17時50分許抵達拉拉山神木園區，後續由消防隊送醫治療。
記者李春台/桃園報導
2021-04-23 10:55:21
巴陵所副所長陳麟表示，巴福越嶺古道從新北市烏來區福山至復興區拉拉山全長約17公里，張女與另7名登山團員組成登山隊伍，由領隊帶隊挑戰巴福越嶺古道，早上9時許一行人抵達拉拉山神木區，預計從巴陵拉拉山神木區入口處縱走至新北市烏來區福山。
由於從拉拉山出發整個路程幾乎都是下坡古道，張女於下切途中約13公里處一時腳步不穩，不慎摔落近50公尺深山溝，同行團員立即趨前察看，惟張女雙腳有脫臼情形已無法行走，現場手機又沒訊號，同行一名團員立即往回走求援，行至15公里處手機有訊號立即撥打電話予警方求援，警、消所組成的搜救隊伍也在最短的時間救援到傷者，張女對於警、消救援再三感謝。
大溪警方表示，巴福越嶺古道為許多登山界山友欲挑戰路線，路線行經自然保留區，入山時需先向林務局申請許可後始得入山，民眾從事登山活動，除要注意天候外，需考量自身體能狀態，避免體力不支發生意外。