NBA／字母哥太猛！76人主帥透露季後賽要讓恩比德去守
東區榜首76人今(23)日作客挑戰東區第3的公鹿，此役兩隊命中率都飆破5成，但有「字母哥」Giannis Antetokounmpo領銜的公鹿更勝一籌，字母哥轟下全場最高27分16籃板，76人主帥Doc Rivers表示，季後賽會讓主將Joel Embiid(恩比德)或Ben Simmons(西蒙斯)去守這位年度MVP。
記者鍾東穎/台北報導
2021-04-23 11:26:05
76人少了因病缺席的Simmons，首節就被公鹿攻下40:26拉開雙位數差距，儘管Embiid在第二節回神，獨拿15分力挽狂瀾，但公鹿全隊手感好得發燙，全場命中率高達55.6%，直到第四節開打還有21分領先，最後76人無力回天，自Simmons缺席後中斷4連勝，吞下3連敗。
76人和公鹿基本上鎖定季後賽門票，Rivers表示他喜歡讓Embiid去防守Antetokounmpo，但昨、今「背靠背」比賽，所以一開賽沒執行這樣的防守戰術，並透露季後賽會讓Embiid或Simmons去守這位連莊年度MVP的好手。
Antetokounmpo今天出賽36分鐘，繳出27分16籃板6助攻，生涯單場第41次得到25+15+5，是隊史自1980年以來最多的，更猛的是，這段期間除了他，沒有人拿到此數據有超過4場。