太魯閣捐款委員會　增加家屬席次到8人、最快下周選出

台鐵太魯閣號日前發生出軌意外，造成49死跟218人輕重傷，為了幫助罹難者家屬跟受傷患者，衛福部成立捐款專戶，累計短短12天就收到11.1億善款，希望救助這些受難家庭，對此衛福部也成立台鐵408次列車事故案捐款管理及監督委員會，希望妥善管理與應用捐款。





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針對監督委員會，昨（22）日晚間也召開第2次臨時會議，除了邀請地方政府說明服務情形，也進一步討論罹難者家屬或傷者代表產生方式，並修正通過捐款管理及監督作業要點。目前委員會有15名外部代表，未來加上2到8名家屬代表。





衛福部表示，這次作業要點除照前次會議決議修正外，特別修正第5點委員會組成，將罹難者家屬或傷者代表名額，從原來的兩席修正為2到8人。委員會也討論家屬代表產生方式，將透過一戶一社工服務，徵詢罹難者家屬或傷者參與委員會的意願，如有意願者超過8人時，再互相推舉。罹難者家屬或傷者代表產生後，將儘速召開委員會討論捐款運用基準草案，希望最快下周可以遴選家屬代表。





李麗芬表示，調整家屬代表的席次，是委員會有參考先前其他的事故善款委員會的席次，像是八仙塵爆、高雄氣爆等，委員希望家屬代表可以超過官方代表的人數，才會做出增加席次的考量。





另外，李麗芬強調，善款的項目不會調整，包含罹難者、教育資助、傷者及目睹的乘客撫卹，先前提出罹難者家庭可領1500萬、教育資助基金達到1億2千多萬等，李強調，後續家屬代表遴選出來後，都可能依照他們的需求再做調整。





針對會議討論內容，衛福部表示，各受災民眾設籍所在縣市政府都有分別說明該縣市服務情形，並報告一戶一社工徵集罹難者家屬及傷者，對捐款運用基準草案的意見，家屬及傷者大多關注捐款運用基準內容，以及傷者如何分級等，並期待儘速發放善款。召集人李麗芬也代表衛福部，表達感謝縣市政府這段時間協助罹難者家屬與傷者關懷、支持與重建工作。



