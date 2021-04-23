新竹縣府投入2.6億元 打造竹東全民運動館

新竹縣溪南地區鄉親有福了!新竹縣政府繼前年啟用竹北國民運動中心後，縣長楊文科也持續積極規劃竹東全民運動館，在立委林思銘協助下，在本月中獲得教育部核定補助1億元，並由縣府自籌1.6億元，總經費共2.6億元。楊縣長與林立委昨(22)日也特別前往運動館選址地點竹東鎮至善路會勘，工程預定在3年後竣工，將大大滿足溪南地區民眾運動需求!





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縣長楊文科表示，新竹縣是個熱愛運動的城市，縣府積極打造符合全民需求的體健設施，溪北地區已有竹北國民運動中心，多年來溪南地區鄉親十分關切一個運動場館，為達成健康城市目標，也爭取體育署「前瞻基礎建設充實全民運動環境計畫─興(整)建全民運動館」經費，規劃竹東全民運動館，基地總面積約2,169平方公尺，總樓地板面積概約5,422.5平方公尺。





縣長楊文科說明，竹東全民運動館規劃地下1層地上5層，有綜合球場、新型態健身房、韻律教室、瑜珈教室、壁球教室、桌球室、飛輪教室及必要附屬設施，優質的設施及場館「照顧老、中、青、幼」民眾，完工後預計提供竹東及其周邊約12萬人優質運動環境!





同時地點位於台68快速道路東向終點，竹東游泳池及臺大竹東分院旁，交通便捷，橫山、北埔、五峰等地區民眾往來便利，提供竹東鎮及其周邊約12萬人優質運動環境。





立委林思銘表示，考慮到竹東人口在15萬以下，因此向教育部體育署爭取全民運動館，經過多次周旋研商，中央核定經費補助，讓溪南地區也誕生一個優質的室內大型運動館。





教育處表示，縣府積極打造符合全民需求的體健設施，近來已完成竹北國民運動中心、竹北標準200M滑輪溜冰場，與即將啟用的湖口王爺壟運動公園，未來更有竹東全民運動館，歡迎全民多加使用，以利身心更健康。



