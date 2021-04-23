鳳山驚見黑衣青少年聚集　竟是因為這件事

前（21）日晚間7點多，高雄有民眾報案，表示發現一群黑衣青少年聚集在鳳山區訓風砲台，大陣仗引起路人側目，擔心會發生衝突，連忙報警處理，警方到場赫然發現，現場嘻笑聲不斷，走近一看地上還排著蠟燭排成的「520」字樣，一問之下才得知，原來是有高中生趁著心儀的女同學生日，要向她告白。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-23 11:52:01｜2021-04-23 11:54:46
鳳山分局成功派出所巡邏警組巡佐謝志健、警員徐孟羣接獲通報，在訓風砲台出現一群「黑衣人」，員警立即火速趕到現場，沒想到一到場就聽到一群青少年的歡樂的笑聲，沿著砲台階梯拾級而上，發現地上沿線擺設很多白色小蠟燭，走到砲台上時就見多名年輕男女圍著一名女同學唱著生日快樂歌，而且地上放有用小蠟燭排成的「520」字樣。
這群青少年發現警察出現，緊張地向警方表示大家都是高中同學，係為了幫助朋友追愛，大家想說要給壽星來個驚喜難忘的生日回憶，沒想到會驚動警方到場關切覺得很緊張，巡佐謝志健了解後不禁鬆了一口氣莞爾一笑，對著求愛的男同學說:「加油」，並祝賀壽星生日快樂，同時也告誡在場學生，活動結束後場地要收拾乾淨以維持良好環境，讓現場人員直呼真的是難忘的驚奇生日。