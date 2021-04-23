專家籲爭取日本潛艦 海軍澄清：潛艦國造均按期程進行
媒體報導，國造防禦潛艦（IDS）正在台船專用廠房建造中，但是韓國與英國等外籍顧問近期將紛紛離台，潛艦國造前景恐怕不太妙。軍事專家建議，台灣實應爭取日本「打包」技術輸出，最好是能出售二手親潮級艦潛成為即戰力。對此，海軍司令部今（23）日表示，潛艦國造案系均依計畫期程進行，媒體報導與事實不符。
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-23 12:39:38｜2021-04-23 12:40:23
海軍司令部表示，潛艦國造案系統整合已完成整體的規劃與簽約，均依計畫期程進行，海軍將秉持審慎嚴謹的態度與風險管理，並在立、監兩院的監督下，持續依法、依計畫推動，籲請媒體自律自重，勿妄加報導、避免混淆社會大眾，特此澄清。媒體報導未經查證，恣意報導，內容完全與事實不符，海軍表示遺憾。
親潮級潛艦為日本海上自衛隊現役柴電動力潛艦，在1998年至2008年一共建造11艘，能夠發射魚雷與反艦飛彈，親潮級頭2艘建造的「親潮號」與「滿潮號」已轉為訓練艦。由於日本海上自衛隊潛艦艦齡滿18年就會退役或轉為訓練艦，因此即便除役船齡仍舊比我國海軍現役潛艦還新，國內一直有向日本爭取採購除役潛艦的呼籲。