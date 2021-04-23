蔡英文被當成局外人　黃暐瀚揭原因：乾脆回官邸逗狗養貓

▲總統蔡英文表示，在政院統籌下，政府已對2050年淨零碳排目標做評估。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.22）
▲總統蔡英文昨（2）日接見環團，但仍無法針對三接議題達成共識，環團會後更直言覺得「小英總統是局外人」。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.22）

編輯中心/綜合報導

2021-04-23 12:24:00｜2021-04-23 12:25:08

總統蔡英文昨（22）日與環團會談3小時，對於三接與藻礁共存、替代方案等議題仍無共識，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政會後表示，覺得「小英總統是局外人」。對此，媒體人黃暐瀚直言，「蔡總統怎麼可能是局外人？蔡總統當然不是局外人」，黃暐瀚認為蔡英文只是希望環保團體體諒她，所以讓自己看起來像個「局外人」。

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黃暐瀚今（23）日在臉書發文評論蔡英文昨日與環團的面談，黃暐瀚指出這不是第一次潘忠政說蔡英文是局外人，「直到此刻，環保團體（大多數）仍舊認為，總統還是那個，2013年，跟環團一起觀察藻礁生態，並寫下『藻礁永存』的蔡英文。是跟環保團體一樣『珍愛藻礁』，不忍破壞的蔡英文。是被台電中油經濟部『一手遮天』蒙騙無知的蔡英文」。

黃暐瀚分析，所以環團說蔡總統是「局外人」，因為是局外人，蔡總統不能算是破壞藻礁的人，蔡總統也就不是讓環保團體失望的人。蔡總統根本從頭到尾「不知道」，因為她是「局外人」。但黃暐瀚接著指出，蔡總統怎麼「可能」是局外人？蔡總統怎麼「可以」是局外人？蔡總統當然「不是」局外人。

黃暐瀚認為，蔡英文其實很懂三接與藻礁的議題，政府的行政資源與公權力，掌握在總統一人手上，「她怎麼可以是局外人？」黃暐瀚強調，蔡總統當然不是局外人，她只是希望環保團體「體諒她」，所以讓自己看起來像個「局外人」。若公投過關，她不傷，因為她看似從未贊成三接；若公投沒過，環保團體也對她不怨，因為她表情凝重，心不甘情不願，她是被經濟部欺騙的「局外人」。

黃暐瀚最後也諷刺，「真要做到這種程度，這樣置身事外，其實蔡總統也就別這麼累了。乾脆回官邸逗狗養貓，徹底當個『局外人』算了，把該決定、該負責的『國家大事』，交給副總統賴清德來決斷吧！如果，您真的這麼想當個『局外人』的話」。（編輯：倪浩軒）

▲黃暐瀚發文全文。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）
▲黃暐瀚發文全文。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）
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