藍黨團遭裝監視器 費鴻泰質疑政治偵防、批民進黨不要臉
立法院近期以國會安全監控系統汰換名義，在各立法院黨團門口裝設新攝影機，被在野黨質疑是在政治偵防。國民黨團總召費鴻泰今（23）日痛批民進黨「卑鄙、齷齪、惡劣、不要臉、下三濫」，還質疑為什麼只有民進黨團辦公室沒有裝？他要求立法院長游錫堃向社會大眾說明、道歉。
記者余祥／台北報導
2021-04-23 12:21:15｜2021-04-23 12:21:40
國民黨團不滿監視器一事，在立法院會宣讀報告事項過程中，由費鴻泰率領黨籍立委進入議場，舉牌「政治偵防無所不在」、「全面執政全面監控」抗議。費鴻泰也站上發言台拍桌，痛批立法院監視在野黨，要求立法院長游錫堃道歉、說明清楚。
費鴻泰批，立法院長游錫堃是民進黨籍，「為何要做下三濫的事？非常惡劣！」他說，對在野黨委員政治偵防，「這種全民公敵行為，下三濫、不入流！」
國民黨立委陳玉珍也表示，立法院針對國民黨團的門口、書記長門口安裝監視器，短短的大概5米的地方左右各一支，而且是具有收音功能、遠端監控功能、夜視功能、紅外線功能。
陳玉珍不滿說，堂堂的國會議員，竟然必須要被立法院監視，還有民眾黨也有，這根本就是針對在野黨團做政治偵防。