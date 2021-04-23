NBA／AD首度回歸僅拿4分 Doncic轟30分率獨行俠退湖人
西區中游球隊對決，湖人球星「一眉哥」Anthony Davis缺席超過2個月，今(23)日終於歸隊，還在調整狀況僅貢獻4分4籃板，而對手主將獨行俠「歐洲金童」Luka Doncic表現亮眼，攻下最高30分，率隊以115:100獲勝。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-23 12:28:20
Davis因腿傷缺席30場比賽，今天首度回歸有15分鐘上場時間限制，只能打上半場，不過手感不佳，退場時湖人還落後11分，易籃後，湖人在第三節追成平手，獨行俠當家長人「波神」Kristaps Porzingis在第三節尾聲，搶籃板時自己拐了一下左腳踝，返回休息室檢查，隨後宣布退賽。
好在第四節開打，獨行俠靠著老牌射手JJ Redick穿針引線，自己也貢獻5分，拉開9分領先，儘管湖人力挽狂瀾數度追到只差4分，但獨行俠總有人能跳出穩住陣腳，最終以5分之差收下2連勝。
此役Davis上場16分40秒，10投2中，貢獻到4分4籃板1助攻1抄截1阻攻，手感不佳，湖人雙後衛Kentavious Caldwell-Pope攻下29分，Dennis Schroder挹注25分13籃板，中鋒Andre Drummond也有14分19籃板，湖人吞2連敗。
而獨行俠以Doncic的30分9籃板8助攻為最佳，Porzingis因傷退場前出賽29分鐘，添得19分6籃板，全隊點點開花9人都有分數進帳，6人得分上雙。