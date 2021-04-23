51勞動節3日連續假期　高公局祭4大疏導措施

51勞動節連假即將到來，交通部高公局預估三日連假期間，全日交通量約100至110百萬車公里，並研判國5南向南港系統-坪林及北向頭城-坪林均可能有長時段車多壅塞，今（23）日公布4大交通疏導措施，分別為入口高乘載管制、開放路肩、入口匝道儀控與國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控。
記者林莞茜／綜合報導
2021-04-23 13:00:51
交通部高公局表示，勞動節為110年5月1日，今年共計有3天連假，不過因勞動節為周六，研判交通需求較例假日略增，因此預估勞動節補假及假日全日交通量約100-110百萬車公里。惟考量4月30上有機關與學校通勤需求，以及宜花東地區為熱門旅遊景點，研判國5南向南港系統-坪林及北向頭城-坪林均可能有長時段車多壅塞的情形。
高公局提出4項交通疏導管制措施，分別為入口高乘載管制、開放路肩、入口匝道儀控與國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控。
在入口高乘載管制部分，高公局表示將在5月2日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。
第二，現有開放路肩措施照常實施，另在4月30日至5月2日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。
第三，4月30日會針對國3雙向往國5及國5南向實施精進式匝道儀控；110年5月1日及2日針對11個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南向、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北向；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱；國3往國5雙向及國5南向。
第四為將視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。