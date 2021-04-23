快訊／華航機師飛往澳洲被揪確診　在台接觸者2人中鏢　

男性貨機機師，因自覺有喉嚨癢，在澳洲經採檢後確診。

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根據了解，針對這名機師的接觸者採檢，發現有2名接觸者陽性，為案1090，是該機師的同住家人，近期無出國史，4/22出現喉嚨乾、暈眩症狀，在今日確診。另外案1091為印尼籍50多歲男性，是該機師的同事，4/4至4/10日曾執勤到美國。

期間無症狀，返臺後於4月15日進行檢疫期滿採檢，結果為陰性；個案4月16日自覺有疲憊、身體微熱情形，同日中午與該機師及案1090一同於台北清真寺活動，4月18日出現輕微咳嗽症狀，經服藥後症狀改善，因預計返回印尼探親，4月21日進行自費採檢，於今日確診(Ct值27)。

因應本起事件，目前已掌握接觸者58人，其中2人陽性(案1090、1091)，8人陰性，23人檢驗中，25人待採檢，接觸者持續匡列中。另為求慎重，將針對該航空公司目前處於居家檢疫及自主健康管理期間之貨機機組員等，進行擴大採檢。

指揮中心統計，截至目前國內累計201,735例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含199,900例排除)，其中1,090例確診，分別為970例境外移入，78例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及3例調查中(案1078、1079、1091)；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,044人解除隔離、35人住院隔離中。