印尼機師染疫後傳給兒子！70多天後台灣再現「本土確診」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8）日召開記者會，說明防疫相關作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日召開記者會，說明防疫相關作為。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-04-23 14:12:58｜2021-04-23 14:21:26

中央流行疫情指揮中心，今（23）天捎來壞消息，公布國內再爆1機師確診消息，指揮中心表示，接獲某航空公司通報，該公司1名印尼籍40多歲男性貨機機師，4月20日執勤至澳洲時，自覺出現喉嚨癢情形，並於當地檢出COVID-19陽性，指揮中心隨即啟動個案在台活動史的調查，並針對在台接觸者匡列及採檢，其中2名接觸者檢出陽性，於今日確診(案1090、1091)。

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指揮中心表示，案1090為印尼籍10多歲男性，為該名機師之同住家人，近期無出國史，4月21日匡列為居家隔離接觸者，並由衛生單位安排就醫採檢，4月22日出現喉嚨乾痛、暈眩等症狀，於今日確診(Ct值30)，成為國內暌違70多天再度確診的本土個案。

指揮官陳時中指出，案1090是學生，在家裡面線上學習一些印尼相關的課程，都在家裡為主，因為4/13起也是齋戒月，在外飲食等等都沒有行蹤，至於案1090、1091，跟澳洲被揪出確診的印尼籍機師，都有在4/16在中午12到13點，在台北清真寺有相關聚會活動，但那一天他們在清真寺裡面沒有一起碰面，分別在寺裡面兩個地方，會後在停車場見面，互相搭澳洲被檢驗機師的車子分別回家。

陳時中強調，目前確診三人互相傳染的可能性較高，但還需要釐清感染源頭，而這名在澳洲確診的機師，家裡面有太太跟兒子三個人，但太太採檢是陰性，另外關於案1091是否違反規定，出入清真寺等地方，對此陳時中解釋，案1091在4/15是檢疫期滿且檢驗陰性，所以出來活動是符合規定，因為自主健康管理要求「避免」出入人潮擁擠的地方，並沒有到禁止，只是呼籲在檢疫檢查陰性之後，不代表不會染疫，希望還是避免出入人多的環境。

陳時中強調，因為也蠻在意飛航的安全，所以指揮中心決定要立刻展開擴大採檢計畫，針對相關染疫者的接觸者，要把所有事情做釐清，不管是PCR還是血清都會採檢，至於相關機師居家檢疫規定是否更動，陳表示，要等後續接觸者採檢狀況後，才會做進一步決定。至於國內新冠疫苗施打放寬，是否含及機組員家人，對此陳時中表示，這兩天會把狀況釐清，會調整疫苗接種策略，目前也請華航、長榮等航空公司，把相關疫苗施打時程往前。

針對擴大採檢計畫，陳時中也表示，相關病毒基因定序一定會做，才能把範圍集中，預計時間越快越好，希望在下禮拜、三天之內完成，今天將會安排檢疫跟檢查地點，另外相關機師接觸者還在飛的、還沒返國的，維持居家檢疫三天後的採檢。指揮中心指出，目前確診的都是華航貨機機師，會針對前艙約1270名機組員擴大採檢，也呼籲後艙或相關機組人員家屬有任何症狀要盡快通報採檢。

▲指揮中心公布染疫機師足跡。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布染疫機師足跡。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布染疫機師足跡。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布染疫機師足跡。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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