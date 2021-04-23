印尼機師染疫後傳給兒子！70多天後台灣再現「本土確診」

接獲某航空公司通報，該公司1名印尼籍40多歲男性貨機機師，4月20日執勤至澳洲時，自覺出現喉嚨癢情形，並於當地檢出COVID-19陽性，指揮中心隨即啟動個案在台活動史的調查，並針對在台接觸者匡列及採檢，其中2名接觸者檢出陽性，於今日確診(案1090、1091)。

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指揮中心表示，案1090為印尼籍10多歲男性，為該名機師之同住家人，近期無出國史，4月21日匡列為居家隔離接觸者，並由衛生單位安排就醫採檢，4月22日出現喉嚨乾痛、暈眩等症狀，於今日確診(Ct值30)，成為國內暌違70多天再度確診的本土個案。

▲指揮中心公布染疫機師足跡。（圖／指揮中心提供）