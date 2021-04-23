印尼機師染疫　指揮中心曝足跡：曾去清真寺、全聯

▲飛機、機師（圖／翻攝Pexels）
▲指揮中心再傳機師染疫。（圖／翻攝Pexels）

記者劉雅文/台北報導

2021-04-23 13:49:31｜2021-04-23 14:54:07

中央流行疫情指揮中心今（23）天表示，因為接獲航空公司通報，1名華航印尼籍40多歲男性貨機機師，4月20日執勤至澳洲時，自覺出現喉嚨癢情形，並於當地檢出COVID-19陽性，指揮中心隨即啟動個案在臺活動史之調查，並針對在臺接觸者匡列及採檢，其中2名接觸者檢出陽性，於今日確診(案1090、1091)。

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指揮中心表示，案1090為印尼籍10多歲男性，為該名機師之同住家人，於今日確診(Ct值30)，案1091為印尼籍50多歲男性，為該名機師之同事，個案4月16日自覺有疲憊、身體微熱情形，同日中午與該機師及案1090一同於台北清真寺活動，4月18日出現輕微咳嗽症狀，經服藥後症狀改善，因預計返回印尼探親，4月21日進行自費採檢，於今日確診(Ct值27)。

指揮中心表示，初步調查，3名個案足跡，發現除了台北清真寺外，也公開相關足跡，目前根據了解，這名澳洲檢驗陽性的機師，在4/19到過桃園大園清真寺、在傍晚則是來到全聯蘆竹南竹店。

▲指揮中心公布染疫機師足跡。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布染疫機師足跡。（圖／指揮中心提供）
 

▲指揮中心公布染疫機師足跡。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布染疫機師足跡。（圖／指揮中心提供）
 

另外4/16中午12點到1點間，案1091則是有前往台北清真寺，台北清真寺也在今天中午發布訊息，在臉書粉專上PO文表示：「奉衛生福利部疾病管制署臨時通知，今天台北清真寺暫停主麻」。

▲台北清真寺宣佈暫停主麻。（圖／翻攝台北清真寺粉專）
▲台北清真寺宣佈暫停主麻。（圖／翻攝台北清真寺粉專）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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