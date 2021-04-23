離譜！新北科長逼下屬交LINE紀錄 侯友宜：調離主管職
白色恐怖？新北市政府經濟發展局的主管懷疑職員私下講她閒話，竟檢查員工手機中的LINE對話紀錄，第一時間向人事室檢舉卻遭敷衍；對此，新北市長侯友宜強調，這個行為是不太適當，已責成經發局檢討後調非主管職。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-23 13:21:46｜2021-04-23 13:55:22
侯友宜今（23）日出席新保枋橋、福鷺、樂福公共托老中心的聯合開幕儀式，媒體則關注經發局主管要求5名同仁交出手機中的LINE對話紀錄一事；侯友宜直言，「其實這個行為是不太適當啦！」他也責成經發局做好內部的專案檢討，檢討後把該主管調任為非主管職務。
有人質疑經發局長何怡明用人疏失的看法？侯友宜指出，每個人不管是在上位或是同仁之間，在協調溝通的過程中，都要好好去省思、檢討自己，只有不斷的省思、檢討自己，團隊才能努力的往前走；此外，內部團隊的合作、聚力、向心力，及努力做事才是最重要。
新北市有公務員透過臉書的「公務之聲靠北電台」爆料，內容提及單位主管懷疑下屬在私人群組講閒話，竟利用職權威脅要求交出群組名單與對話紀錄的截圖，還暗示約聘僱人員工作是「她給的」；據了解，該主管另一半為調查官，人事室第一時間並未積極的處理。